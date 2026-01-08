×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Globos de Oro 2023
Globos de Oro 2023

Julia Roberts, Charli xcx y Snoop Dogg entre los presentadores de los Globos de Oro

La película "One Battle After Another" es la gran favorita de la noche, acumulando nueve nominaciones en total

    Expandir imagen
    Julia Roberts, Charli xcx y Snoop Dogg entre los presentadores de los Globos de Oro
    Julia Roberts, Snoop Dogg y Charli xcx entre los presentadores de los Globos de Oro

    Julia Roberts, Charli xcx y Snoop Dogg se encuentran entre las celebridades que presentarán a los ganadores de la 83ª edición de los Globos de Oro que se celebran este domingo en Los Ángeles.

    La organización de estos premios publicó en un comunicado una lista que también incluye a George Clooney, Amanda Seyfried, Ana de Armas, Mila Kunis, Miley Cyrus, Jason Bateman, Pamela Anderson, Orlando Bloom, Priyanka Chopra Jonas y Kevin Bacon.

    Los presentadores se subirán al escenario durante el evento que se transmitirá por CBS y Paramount+ en Estados Unidos, cuya conducción estará a cargo, por segundo año consecutivo, de la comediante Nikki Glaser.

    Otras celebridades que participarán en la gala son Ayo Edebiri, Chris Pine, Colman Domingo, Connor Storrie, Dakota Fanning, Dave Franco, Diane Lane, Hailee Steinfeld, Hudson Williams, Jennifer Garner, Joe Keery, Judd Apatow, Justin Hartley y Kathryn Hahn.

    RELACIONADAS

    Favoritas de la noche

    • Los Globos de Oro celebran este domingo la 83ª edición de sus premios con One Battle After Another como la gran favorita de la noche al acumular nueve nominaciones, seguida de Sentimental Value con ocho; Sinners con siete; 'Hamnet' con seis; yFrankenstein con cinco.
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 