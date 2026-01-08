Muere actriz de "Scary Movie"

La actriz Jayne Trcka interpreta a Miss Mann en una escena de "Scary Movie" (2000), uno de los papeles por los que es recordada en su carrera. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz Jayne Trcka, reconocida por su papel de Miss Mann en la película Scary Movie, falleció el pasado 12 de diciembre en San Diego, California, a los 62 años, según informó su hijo a TMZ. Hasta el momento, la causa de la muerte no ha sido confirmada.

Aunque su deceso se produjo en diciembre, fue esta semana que se dio a conocer. De acuerdo con fuentes policiales, una persona cercana a Trcka acudió a su domicilio tras no poder comunicarse con ella. Allí encontró su cuerpo sin vida y llamó a los servicios de emergencia, que declararon su fallecimiento.

Un portavoz de la oficina del médico forense indicó que "había traumatismos en el cuerpo", aunque todavía no se ha determinado oficialmente la causa de la muerte. Su hijo señaló a TMZ que desconocía la existencia de alguna enfermedad o afección médica que pudiera haber provocado su fallecimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/1-10-94e49d4c.jpg Jayne Trcka fue una culturista profesional. (FUENTE EXTERNA)

Carrera en el séptimo arte

Trcka alcanzó notoriedad por interpretar a la profesora de gimnasia Miss Mann en Scary Movie (2000).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/111-4-4ce55ceb.jpg La actriz Jayne Trcka fue conocida por su rol en Scary Movie. (FUENTE EXTERNA)

También apareció en programas de televisión como The Drew Carey Show y Whose Line Is It Anyway??, así como en el videoclip de la canción de Lady Gaga y Beyoncé Telephone. Antes de su carrera en cine y televisión, Trcka fue culturista profesional durante finales de los años 80 y 90.