×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Mejor actor de reparto
Mejor actor de reparto

Stellan Skarsgård vence a Benicio Del Toro y gana el Globo de Oro a mejor actor de reparto

En la cinta sueca Skarsgård da vida Gustav Borg, un célebre director de cine

    Expandir imagen
    Stellan Skarsgård vence a Benicio Del Toro y gana el Globo de Oro a mejor actor de reparto
    El actor sueco Stellan Skarsgård. (FUENTE EXTERNA)

    El actor sueco Stellan Skarsgård venció al puertorriqueño Benicio Del Toro al alzarse este domingo con el Globo de Oro a mejor actor de reparto por la película 'Sentimental Value', de Joachim Trier.

    "Estoy muy feliz por esto, porque es una pequeña película noruega sin dinero para publicidad ni nada, que llega a ver el mundo de esta manera, y espero que la vean en un cine, porque son una especie en extinción", dijo el actor al recibir el premio.

    RELACIONADAS

    Sobre la película

    En la cinta sueca, que también compite en la categoría de mejor película de habla no inglesa, Skarsgård da vida Gustav Borg, un célebre director de cine que busca sanar su distanciada relación con su hija a través de la creación de uno de los proyectos más personales de su carrera.

    • Skarsgård se impuso en una categoría que además de Del Toro, quien competía por su interpretación en la cinta de Paul Thomas Anderson 'One Battle After Another', contemplaba a Jacob Elordi, por 'Frankenstein'; Paul Mescal, por 'Hamnet'; Adam Sandler, por 'Jay Kelly' y Sean Penn, por 'One Battle After Another'. 
    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 