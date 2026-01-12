Los ganadores de la 83 edición de los Globos de Oro

One Battle After Another' se convirtió en la película más premiada de los Globos de Oro ( EFE )

'One Battle After Another' se convirtió en la película más premiada de la 83 edición de los Globos de Oro con cuatro estatuillas, mientras que el fenómeno de Netflix ´Adolescence´ conquistó los apartados de televisión, logrando también cuatro premios.

Este es el listado completo de los ganadores:

CATEGORÍAS DE CINE

Mejor película de drama: ´Hamnet´.

Mejor película de comedia o musical: ´One Battle After Another´.

Mejor película de habla no inglesa: ´The Secret Agent´ – Brasil

Mejor actriz en película de drama: Jessie Buckley (´Hamnet´).

Mejor actor en película de drama: Wagner Moura (´The Secret Agent´).

Mejor actriz en película de comedia o musical: Rose Byrne (´If I had Legs I´d Kick You´).

Mejor actor en película de comedia o musical: Timothée Chalamet (´Marty Supreme´).

Actriz de reparto en cine: Teyana Taylor (´One Battle After Another´)

Actor de reparto en cine: Stellan Skarsgård (´Sentimental Value´)

Mejor director: Paul Thomas Anderson (´One Battle After Another´).

Mejor guión: Paul Thomas Anderson (´One Battle After Another´).

Mejor banda sonora original: Ludwing Göransson (´Sinners´).

Mejor canción original: ´Golden´ / Música: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun. Letra: Kim Eun-jae, Mark Sonnenblick. (´Kpop Demon Hunters´).

Mejor película de animación: ´Kpop Demon Hunters´.

Logro cinematográfico y taquilla: ´Sinners´.

CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN

Mejor serie de drama: ´The Pitt´.

Mejor serie de comedia o musical: ´The Studio´.

Mejor miniserie: ´Adolescence´.

Mejor actor en serie de drama: Noah Wyle, por ´The Pitt´.

Mejor actriz en serie de drama: Rhea Seehorn, por ´Pluribus´.

Mejor actor en serie de comedia o musical: Seth Rogen, por ´The Studio´.

Mejor actriz en serie de comedia o musical: Jean Smart, por ´Hacks´.

Mejor actriz de reparto en una serie: Erin Doherty, por ´Adolescence´.

Mejor actor en miniserie: Stephen Graham, por ´Adolescence´.

Mejor actriz en miniserie: Michelle Williams, por ´Dying for Sex´.

Mejor actor de reparto en una serie: Owen Cooper, por ´Adolescence´.