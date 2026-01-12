Nikki Glaser homenajea a Rob Reiner en los Globos de Oro

Nikki Glaser homenajeó al director Robert Reiner en su discurso en los Globos de Oro. ( FUENTE EXTERNA )

La cómica Nikki Glaser, encargada de presentar la gala de los Globos de Oro este domingo en Los Ángeles, homenajeó al director Robert Reiner, asesinado junto a su mujer, en el discurso final de la entrega de premios.

Glaser llevó junto a su vestido de noche de brillantes blanco y negro una gorra de Spinal Tap, el grupo ficticio de heavy metal que protagoniza el falso documental 'This is Spinal Tap' (1984), el primer largometraje de Reiner.

"This one went to 11" (Esto llegó hasta el 11) dijo la actriz en referencia a una de las escenas más icónicas de la cinta en la que el guitarrista de la banda Spinal Tap, Nigel Tufnel (interpretado por el actor Christopher Guest) explica que su amplificador llega al nivel 11, uno más que los habituales 10, para dar más potencia a su música en los escenarios.

Los Globos de Oro no tienen un apartado de In Memoriam como los Oscar.

Tragedia

El director de 'When Harry Met Sally' ('Cuando Harry encontró a Sally', 1989) y su mujer, la fotógrafa Michele Singer, fueron encontrados apuñalados en su casa de Brentwood el 14 de diciembre, y su hijo mediano, Nick, fue detenido y está acusado del crimen.

En los Critics Choice Awards, la cómica Chelsea Handler, que era amiga de Reiner, homenajeó al director y a su mujer en su discurso inaugural: "Todos en la sala saben que el tipo más amable de Hollywood era Rob Reiner".

La presentadora recordó además cómo el matrimonio se esforzó "incansablemente" a lo largo de su carrera en apoyar causas importantes, todas ellas basadas "en una idea fundamental: la decencia".

