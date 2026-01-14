Hallan muerto al músico John Forté, colaborador de Fugees y Wyclef Jean

Hallan muerto al músico John Forté. En esta imagen se le ve posar para la revista Billboard. ( FUENTE EXTERNA )

El músico estadounidense John Forté, conocido por su colaboración con Fugees y Wyclef Jean, ha fallecido a los 50 años, según publicó el medio Variety.

El artista falleció ayer a las 14:25, según señaló a Variety la policía de la localidad de Chilmark (Isla de Martha's Vineyard, Massachusetts). Según su versión, "no se encontraron indicios de homicidio ni una causa aparente de muerte".

Forté fue reconocido por su participación en el álbum de los Fugees "The Score", donde colaboró en temas como "Family Business" y "Cowboys", así como en "The Carnival" con Wyclef Jean.

Además de estas colaboraciones, Forté lanzó varios álbumes en solitario, con duetos junto a DMX y Carly Simon. Su último disco, publicado en 2021, fue "Vessels, Angels & Ancestors".

Nacido en Brooklyn, Forté creció tocando el violín en una orquesta juvenil antes de lanzarse al mundo del hip-hop.

Tras trabajar en Rawkus Records, entabló una relación con los Fugees y participó en el aclamado "The Score", que ganó el premio al Mejor Álbum de Rap en los Grammy de 1997.

Tras lanzar su álbum debut "Polyl Sci", Forté fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Newark en 2000 por aceptar un maletín con cocaína líquida y condenado a una pena mínima obligatoria de 14 años de prisión. En 2002 lanzó su segundo álbum, "I, John", que grabó mientras esperaba el juicio.

Forté fue liberado en diciembre de 2008 tras cumplir siete años de prisión. Regresó a Nueva York y retomó su carrera musical con los lanzamientos de "Stylefree" en 2009 y "Water Light Sound" en 2011. En 2012 compuso "Something to Lean On", el tema inaugural de los Brooklyn Nets , según señala Variety .

, según señala . Forté llevaba aproximadamente una década viviendo en Martha's Vineyard. En una entrevista con un medio local en 2024, declaró que "estaba trabajando en la música de la serie 'Eyes on the Prize' de HBO y que estaba preparando una película sobre su propia vida".