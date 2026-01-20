La película sobre la merenguera Milly Quezada abrirá el Festival de Cine Global de Santo Domingo

La actriz Sandy Hernández caracterizada como Milly Quezada posa en el cartel promocional de la película sobre la vida de la reconocida cantante dominicana, quien aparece en otra imagen de archivo sosteniendo sus dos premios Grammy Latino. ( FUENTE EXTERNA )

Una película sobre la cantante dominicana Milly Quezada, conocida como "La reina del merengue", inaugurará el 28 de enero la edición 18 del Festival de Cine Global de Santo Domingo, informó este lunes la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), que organiza la muestra cinematográfica.

Dirigida por Leticia Tonos, la película "Milly, la reina del merengue", narra la vida de Milly Quezada, quien emigró muy joven a Estados Unidos para escapar de la guerra civil dominicana de 1965 y encontró en la música un camino de afirmación personal y cultural en el Washington Heights de los años 70 del siglo pasado, de acuerdo con Funglode.

La cinta combina el retrato de su carrera artística con su historia íntima, abordando la memoria, la identidad y la resiliencia, añadieron en rueda de prensa.

En la inauguración de la muestra, en el Teatro Nacional de la capital dominicana, se rendirá homenaje a la propia Quezada, por su contribución sostenida a la proyección internacional del merengue, y a la cantante y actriz dominicana Cecilia García, por su trayectoria en el teatro, el cine y la música.

También se proyectará el cortometraje "Platanero", una colaboración entre la República Dominicana y Canadá que, a juicio de los responsables del evento, "propone una narrativa cargada de realismo, misticismo y lucha, consolidándose como una de las piezas más destacadas del evento".

En la muestra, que se extenderá hasta el 4 de febrero, también se exhibirá el documental "They Called Us Trujillo´s Jews", una producción que aborda una de las páginas menos conocidas de la historia dominicana en torno al refugio, el exilio y la identidad.

Más

El Festival de Cine Global de Santo Domingo cuenta en esta edición con Hungría como país invitado.

Entre los invitados destacan la escritora dominico-estadounidense Julia Álvarez, considerada una de las voces literarias más influyentes de la diáspora latinoamericana, así como el director general de Latido Films y miembro del European Film Academy, el español Antonio Saura, y el director y guionista mexico-canadiense Arturo Pérez Navarro.

El compositor y productor estadounidense Preston Glass, la productora y abogada puertorriqueña Annabelle Mullen Pacheco y el cubano Pedro Enrique Ortega Lang, fundador y programador del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.