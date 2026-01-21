Sirat, la ambiciosa obra del director franco-gallego Oliver Laxe, está a un paso de hacer historia en las nominaciones de los Óscar que se revelan mañana, jueves, tras su inédita presencia en cinco categorías que la colocan más cerca de consagrarse como un fenómeno internacional.

La trayectoria de la cinta española marca un hito histórico para la industria hispana: es la primera vez que un largometraje nacional logra la preselección simultánea en cinco categorías diferentes de los premios más prestigiosos de la industria del cine.

Además de aspirar a la nominación a mejor película internacional, una terna en la que se verá las caras con títulos como la brasileña El Agente Secreto, la noruega Valor Sentimental, la francesa Un simple accidente o la tunecina La Voz de Hind, Laxe competirá por quedar entre los finalistas a mejor fotografía, mejor música original, mejor sonido y mejor casting.

Un inicio sólido en la carrera por los premios

El camino de Sirat a la conquista de Hollywood comenzó con solidez, respaldado por la doble nominación en los Globos de Oro. Aunque se fue de vacío, la cinta logró un impulso importante en los Premios del Cine Europeo (EFA) que se celebraron el pasado fin de semana y en donde Laxe se impuso en cinco apartados técnicos.

Pero Laxe no las lleva todas consigo, pues a pesar de este brillante comienzo en la carrera por los premios más codiciados del cine, y del apoyo estratégico de la distribuidora Neon, Sirat ha perdido fuerza en las últimas apuestas de la prensa especializada.

Las predicciones actuales de medios como Variety o The Hollywood Reporter reflejan una división de opiniones, aunque ambos siguen manteniendo a la española entre las apuestas a mejor película internacional, mejor sonido y mejor casting.

Un elenco diverso y un respaldo industrial fuerte

En esta última categoría, 'Sirat' parte con la particularidad de un elenco que integra la experiencia de renombrados actores como Sergi López con rostros nuevos como Stefania Gadda o Jade Oukid .

parte con la particularidad de un elenco que integra la experiencia de renombrados actores como con rostros nuevos como o . Otra de las claves del éxito de Laxe es que el filme cuenta con un fuerte respaldo industrial. La producción corrió a cargo de El Deseo , la compañía de los hermanos Almodóvar , mientras que su distribución en Hollywood se encuentra a cargo de Neon , responsable de la campaña que llevó a Parásitos al estrellato.

, la compañía de los hermanos , mientras que su distribución en Hollywood se encuentra a cargo de , responsable de la campaña que llevó a al estrellato. La crítica especializada ensalza a Sirat como una película que ofrece una "experiencia sensorial" y una "terapia de choque" innovadora que parece haber gustado a Hollywood. Todo ello junto a una narrativa que fusiona la búsqueda espiritual con la cultura de las fiestas 'rave' en entornos desérticos, lo que le otorga una identidad única frente a otras competidoras.