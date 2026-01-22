|Categoría
|Nominados
|Mejor Película
|Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental, Pecadores, Sueños de trenes
|Mejor Dirección
|Chloe Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supremo), Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Joachim Trier (Valor sentimental), Ryan Coogler (Pecadores)
|Mejor Actor Protagonista
|Timothée Chalamet (Marty Supremo), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Pecadores), Wagner Moura (El agente secreto)
|Mejor Actriz Protagonista
|Jesse Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I´d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renata Reinsve (Valor sentimental), Emma Stone (Bugonia)
|Mejor Actor de Reparto
|Benicio del Toro (Una batalla tras otra), Jacob Elordi (Frankenstein), Delroy Lindo (Pecadores), Sean Penn (Una batalla tras otra), Stellan Skarsgård (Valor sentimental)
|Mejor Actriz de Reparto
|Elle Fanning (Valor sentimental), Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental), Amy Madigan (La hora de la desaparición), Wunmi Mosaku (Pecadores), Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
|Mejor Guion Adaptado
|Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Una batalla tras otra, Sueños de trenes
|Mejor Guion Original
|Blue Moon, Fue solo un accidente, Marty Supremo, Valor sentimental, Pecadores
|Mejor Cortometraje Animado
|Butterfly, Forevergreen, The Girl Who Cried Pearls, Retirement Plan, The Three Sisters
|Mejor Diseño de Vestuario
|Avatar: Fuego y cenizas, Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Pecadores
|Mejor Dirección de Casting
|Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto, Pecadores
|Mejor Cortometraje de Ficción
|Butcher´s Stain, A Friend of Dorothy, Jane Austen´s Period Drama, The Singers, Two People Exchanging Saliva
|Mejor Maquillaje y Peinado
|Frankenstein, La hermanastra fea, Pecadores, La máquina, Kokuho
|Mejor Banda Sonora Original
|Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Una batalla tras otra, Pecadores
|Mejor Película Animada
|Arco, Elio, Las guerreras K-Pop, Little Amélie or the Character of Rain, Zootopia 2
|Mejor Fotografía
|Frankenstein, Marty Supremo, Una batalla tras otra, Pecadores, Sueños de trenes
|Mejor Largometraje Documental
|Alabama: presos del sistema, Abrázame en la luz, Cutting Through Rocks, Mr. Nobody contra Putin, La vecina perfecta
|Mejor Cortometraje Documental
|All the Empty Rooms, Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud, Children No More: Were and Are Gone, The Devil Is Busy, Perfectly a Strangeness
|Mejor Montaje
|F1, Marty Supremo, Una batalla tras otra, Valor sentimental, Pecadores
|Mejor Película Internacional
|El agente secreto, Fue solo un accidente, Valor sentimental, Sirat, The Voice of Hind Rajab
|Mejor Canción Original
|"Dear Me" de Diane Warren: Relentless, "Golden" de Las guerreras K-Pop, "I Lied to You" de Pecadores, "Sweet Dreams of Joy" de Viva Verdi, "Train Dreams" de Sueños de trenes
|Mejor Diseño de Producción
|Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, Pecadores
|Mejor Sonido
|F1, Frankenstein, Una batalla tras otra, Pecadores, Sirat
|Mejores Efectos Visuales
|Avatar: Fuego y cenizas, F1, Jurassic World: Renace, The Lost Bus, Pecadores