Premios Óscar
Premios Óscar

VIDEO | Premios Óscar 2026: lista completa de nominados

"Pecadores" lidera las nominaciones a los Óscar 2026 con 16 menciones

    La 98.ª edición de los Premios Óscar celebrará las mejores películas estrenadas en 2025, en una ceremonia prevista para el 15 de marzo de 2026.

    El evento tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California, y será transmitido en vivo para Estados Unidos por el canal ABC.

    • La gala contará nuevamente con la conducción del comediante Conan O´Brien, quien asumirá el rol de anfitrión por segundo año consecutivo. La producción estará a cargo de Raj Kapoor y Katy Mullan.
    La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó que la entrega incluirá 24 categorías, abarcando desde las interpretaciones más aclamadas hasta los rubros técnicos clave de la industria.

    La más nominada

    Pecadores encabeza el listado con 16 nominaciones, consolidándose como la gran favorita de la temporada. Por su parte, Una batalla tras otra sumó 13 menciones, entre ellas dos en la terna de Mejor Actor de Reparto.

    Frankenstein, Marty Supremo y Valor sentimental alcanzaron cada una nueve nominaciones, incluyendo en el caso de esta última dos postulaciones en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

