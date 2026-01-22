Premios Óscar 2026: "Sinners" logra un récord de 16 nominaciones
La película de vampiros superó las 14 que ostentaban hasta ahora tres clásicos del cine: "All About Eve" (1950), "Titanic" (1997) y "La La Land" (2016)
"Sinners", de Ryan Coogler, hizo historia este jueves al convertirse en la película con más nominaciones de los Óscar, con un récord de 16 candidaturas.
La película de vampiros superó las 14 que ostentaban hasta ahora tres clásicos del cine: "All About Eve" (1950), "Titanic" (1997) y "La La Land" (2016).
Por debajo de "Sinners" se encuentra "One Battle after Another", de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones, seguido de "Marty Supreme", "Frankenstein" y "Sentimental Value", que acumularon un total de 9 candidaturas cada una.
La película protagonizada por Michael B. Jordan y escrita y dirigida por Coogler ("Black Panther") se ambienta en el Misisipi de 1930, y sigue a los hermanos gemelos Smoke y Stack, ambos interpretados por Jordan, que regresan a su ciudad natal para empezar de cero, solo para descubrir que un mal ancestral les aguarda.
Los nominados a los Óscar en las principales categorías
En la categoría principal, la de mejor película, recibieron nominación "The Secret Agent", "One Battle After Another" y "Sinners", junto a "Frankenstein" y "Marty Supreme", informó la Academia de Hollywood.
El listado lo completan "Bugonia", "F1", "Hamnet", "Train Dreams" y "Sentimental Value" en una carrera cuyo ganador se dará a conocer el próximo 15 de marzo en una gala que se celebrará en Los Ángeles.
El brasileño Wagner Moura ("The Secret Agent") competirá por el Óscar a mejor actor junto a Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("One Battle After Another"), Ethan Hawke ("Blue Moon") y Michael B. Jordan ("Sinners").
En el apartado femenino, se enfrentarán Emma Stone ("Bugonia"), Jessie Buckley ("Hamnet"), Rose Byrne ("If I had Legs I´d Kick You"), Kate Hudson ("Sung Sung Blue") y Renate Reinsve ("Sentimental Value") por el galardón de mejor actriz.
- Al tiempo, el puertorriqueño Benicio del Toro recibió una nominación al Óscar a mejor actor de reparto por su interpretación en la comedia negra "One Battle After Another", del cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson, por la que también será candidato Sean Penn.
- El premio a la mejor dirección estará en disputa entre Paul Thomas Anderson ("One Battle After Another"), Chloé Zhao ("Hamnet") y Ryan Coogler ("Sinners"), junto a Josh Safdie ("Marty Supreme") y Joaquim Tier ("Sentimental Value").