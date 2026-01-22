Premios Óscar 2026: "Sinners" logra un récord de 16 nominaciones

El elenco de "Pecadores", nominado en varias categorías de los Oscars 2026, durante la promoción de la película que se perfila como la gran favorita de la temporada. ( FUENTE EXTERNA )

"Sinners", de Ryan Coogler, hizo historia este jueves al convertirse en la película con más nominaciones de los Óscar, con un récord de 16 candidaturas.

La película de vampiros superó las 14 que ostentaban hasta ahora tres clásicos del cine: "All About Eve" (1950), "Titanic" (1997) y "La La Land" (2016).

Por debajo de "Sinners" se encuentra "One Battle after Another", de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones, seguido de "Marty Supreme", "Frankenstein" y "Sentimental Value", que acumularon un total de 9 candidaturas cada una.

La película protagonizada por Michael B. Jordan y escrita y dirigida por Coogler ("Black Panther") se ambienta en el Misisipi de 1930, y sigue a los hermanos gemelos Smoke y Stack, ambos interpretados por Jordan, que regresan a su ciudad natal para empezar de cero, solo para descubrir que un mal ancestral les aguarda.

Los nominados a los Óscar en las principales categorías

En la categoría principal, la de mejor película, recibieron nominación "The Secret Agent", "One Battle After Another" y "Sinners", junto a "Frankenstein" y "Marty Supreme", informó la Academia de Hollywood.

El listado lo completan "Bugonia", "F1", "Hamnet", "Train Dreams" y "Sentimental Value" en una carrera cuyo ganador se dará a conocer el próximo 15 de marzo en una gala que se celebrará en Los Ángeles.

El brasileño Wagner Moura ("The Secret Agent") competirá por el Óscar a mejor actor junto a Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("One Battle After Another"), Ethan Hawke ("Blue Moon") y Michael B. Jordan ("Sinners").

En el apartado femenino, se enfrentarán Emma Stone ("Bugonia"), Jessie Buckley ("Hamnet"), Rose Byrne ("If I had Legs I´d Kick You"), Kate Hudson ("Sung Sung Blue") y Renate Reinsve ("Sentimental Value") por el galardón de mejor actriz.

Al tiempo, el puertorriqueño Benicio del Toro recibió una nominación al Óscar a mejor actor de reparto por su interpretación en la comedia negra " One Battle After Another ", del cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson , por la que también será candidato Sean Penn.

El premio a la mejor dirección estará en disputa entre Paul Thomas Anderson ("One Battle After Another"), Chloé Zhao ("Hamlet") y Ryan Coogler ("Sinners"), junto a Josh Safdie ("Marty Supreme") y Joaquim Tier ("Sentimental Value").

Oscars 2026 - Nominados Nominados a los Premios Oscar 2026 Categoría Nominados Mejor Película Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental, Pecadores, Sueños de trenes Mejor Dirección Chloe Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supremo), Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Joachim Trier (Valor sentimental), Ryan Coogler (Pecadores) Mejor Actor Protagonista Timothée Chalamet (Marty Supremo), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Pecadores), Wagner Moura (El agente secreto) Mejor Actriz Protagonista Jesse Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I´d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renata Reinsve (Valor sentimental), Emma Stone (Bugonia) Mejor Actor de Reparto Benicio del Toro (Una batalla tras otra), Jacob Elordi (Frankenstein), Delroy Lindo (Pecadores), Sean Penn (Una batalla tras otra), Stellan Skarsgård (Valor sentimental) Mejor Actriz de Reparto Elle Fanning (Valor sentimental), Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental), Amy Madigan (La hora de la desaparición), Wunmi Mosaku (Pecadores), Teyana Taylor (Una batalla tras otra) Mejor Guion Adaptado Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Una batalla tras otra, Sueños de trenes Mejor Guion Original Blue Moon, Fue solo un accidente, Marty Supremo, Valor sentimental, Pecadores Mejor Cortometraje Animado Butterfly, Forevergreen, The Girl Who Cried Pearls, Retirement Plan, The Three Sisters Mejor Diseño de Vestuario Avatar: Fuego y cenizas, Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Pecadores Mejor Dirección de Casting Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto, Pecadores Mejor Cortometraje de Ficción Butcher´s Stain, A Friend of Dorothy, Jane Austen´s Period Drama, The Singers, Two People Exchanging Saliva Mejor Maquillaje y Peinado Frankenstein, La hermanastra fea, Pecadores, La máquina, Kokuho Mejor Banda Sonora Original Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Una batalla tras otra, Pecadores Mejor Película Animada Arco, Elio, Las guerreras K-Pop, Little Amélie or the Character of Rain, Zootopia 2 Mejor Fotografía Frankenstein, Marty Supremo, Una batalla tras otra, Pecadores, Sueños de trenes Mejor Largometraje Documental Alabama: presos del sistema, Abrázame en la luz, Cutting Through Rocks, Mr. Nobody contra Putin, La vecina perfecta Mejor Cortometraje Documental All the Empty Rooms, Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud, Children No More: Were and Are Gone, The Devil Is Busy, Perfectly a Strangeness Mejor Montaje F1, Marty Supremo, Una batalla tras otra, Valor sentimental, Pecadores Mejor Película Internacional El agente secreto, Fue solo un accidente, Valor sentimental, Sirat, The Voice of Hind Rajab Mejor Canción Original "Dear Me" de Diane Warren: Relentless, "Golden" de Las guerreras K-Pop, "I Lied to You" de Pecadores, "Sweet Dreams of Joy" de Viva Verdi, "Train Dreams" de Sueños de trenes Mejor Diseño de Producción Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, Pecadores Mejor Sonido F1, Frankenstein, Una batalla tras otra, Pecadores, Sirat Mejores Efectos Visuales Avatar: Fuego y cenizas, F1, Jurassic World: Renace, The Lost Bus, Pecadores