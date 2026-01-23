Brasileños molestos con el director de la película española "Sirat" por sus comentarios en programa

Las redes sociales brasileñas reaccionaron con críticas este viernes contra el director de cine español Oliver Laxe, luego de que calificara de "ultranacionalistas" a los brasileños que forman parte de la Academia de Hollywood y afirmara, en tono irónico, que si Brasil "presenta un zapato, le votan todos".

Las declaraciones fueron realizadas durante su participación en el programa de entrevistas "La Revuelta", donde el director de Sirat, película que ha recibido dos nominaciones al Óscar, comentaba sobre las candidatas a mejor película internacional. Al referirse a la cinta brasileña "El agente secreto", dirigida por Kleber Mendonça Filho, Laxe lanzó el comentario que generó polémica.

"Los brasileños... hay mogollón en la Academia. Y les queremos mogollón, pero son ultranacionalistas. Yo creo que presentan un zapato a los Óscar y le votan todos", expresó entre risas.

Aunque posteriormente señaló que la película brasileña "es muy buena" y que su director "es brillante", sus palabras no lograron apaciguar la reacción negativa en redes sociales.

**( Sus declaraciones a partir del minuto 20:00 )**

Debido a que Oliver Laxe no cuenta con perfiles personales en plataformas digitales, las críticas se concentraron en las cuentas oficiales de Sirat, donde aparecieron miles de comentarios en portugués, acompañados de emojis de zapatos y banderas de Brasil. Entre los mensajes se leían frases como "Respeten nuestro cine", "Te metiste con el país equivocado" y "Sigo prefiriendo el zapato".

La polémica fue replicada por diversos medios brasileños, que difundieron fragmentos de la entrevista. El portal informativo G1 acumuló cerca de 6,000 comentarios en pocas horas, una cifra poco habitual para el medio, cuyos contenidos rara vez superan los 1,000 mensajes.

En los últimos años, la presencia de Brasil en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) ha aumentado. En la convocatoria más reciente, se invitó a alrededor de diez profesionales brasileños, entre ellos la actriz Fernanda Torres, por su participación en "Ainda estou aquí" (Aún estoy aquí).

Esta lista se suma a figuras ya reconocidas como Sonia Braga, Wagner Moura, Selton Mello, Fernanda Montenegro y el propio Kleber Mendonça Filho.

No obstante, se estima que los brasileños con derecho a voto representan menos del 1 % de los cerca de 10,000 miembros que integran la Academia.

La controversia también reavivó tensiones relacionadas con la pasada temporada de los Óscar, cuando Fernanda Torres competía por el premio a mejor actriz de drama frente a Karla Sofía Gascón, por "Emilia Pérez".

En ese contexto, surgieron campañas digitales y acusaciones cruzadas tras la difusión de antiguos mensajes racistas y xenófobos atribuidos a Gascón, situación que llevó incluso a que Netflix dejara de financiar su presencia en eventos promocionales.

Aquella disputa digital volvió a ser mencionada por usuarios brasileños, quienes cuestionaron si el director español "no aprendió nada" de esa experiencia reciente.