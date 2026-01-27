Guillermo del Toro, entre los nominados a los premios del Sindicato de Guionistas de EE.UU.

Guillermo del Toro, entre los nominados a los premios del Sindicato de Guionistas de EEUU ( EFE )

El cineasta Guillermo del Toro y la guionista brasileña Vera Blasi recibieron este martes nominaciones a los premios del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés), que reconocen lo más destacado del cine, la televisión, la radio y los medios digitales en el ámbito de la escritura.

El prodigioso director mexicano compite en la categoría de guion adaptado por su esperada reinterpretación de Frankenstein junto a Will Tracy Bugonia, Chloe Zhao y Maggie O'Farrell Hamnet; Paul Thomas Anderson One Battle After Another y Clint Bentley & Greg Kwedar Train Dreams.

En la categoría de guion original, el Sindicato reconoció a David Koepp con el suspense de espionaje Black Bag; Mary Bronstein y el equipo de A24 con If I Had Legs I'd Kick You; Ronald Bronstein y Josh Safdie por Marty Supreme'; Ryan Coogler con el suspense de vampiros Sinners y Zach Cregger con Weapons.

Nominaciones en series de drama

En el apartado de series de drama, Pluribus, la producción de Apple TV en la que participa Blasi, competirá por el galardón frente a Andor, la serie de Disney+ protagonizada por el mexicano Diego Luna; Severance; The White Lotus y la aclamada The Pitt.

Tanto The Pitt como Pluribus y Severance también se medirán en la categoría de serie nueva, junto a The Studio, Task y The Chair Company.

Por su parte, la categoría de serie de comedia la completan Abbott Elementary, The Studio, The Chair Company, Hacks y The Rehearsal, mientras que en el apartado de miniserie figuran The Beast in Me, Black Rabbit, Death by Lightning, Dying for Sex y Sirens.

Anuncio de ganadores

Los ganadores de estos premios, que sirven como termómetro para predecir a las favoritas de los Óscar, se darán a conocer el próximo 8 de marzo.