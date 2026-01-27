"One battle after another" y "Sinners" lideran las nominaciones a los premios Bafta 2026

Michael B. Jordan protagoniza "Sinners", la película dirigida por Ryan Coogler, con 13 nominaciones a los premios Bafta 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Las películas 'One battle after another', de Paul Thomas Anderson, con 14, y 'Sinners', con 13, lideran las nominaciones a los premios BAFTA 2026, según anunció este martes la Academia Británica de Cine y Televisión.

En la lista de las películas más nominadas en esta 79 edición de los BAFTA le siguieron 'Hamnet' y 'Marty Supreme', con once nominaciones; 'Frankenstein' y 'Sentimental Value', con ocho cada una, además de 'I Swear' y 'Bugonia', con cinco.

Tres nominaciones lograron 'The ballad of Wallis Island', 'Pillion' y 'F1', mientras que 'Wicked: For Good', 'Zootropolis 2' y la brasileña 'A secret agent' consiguieron dos, esta última tanto en la categoría de mejor guion original como en la de mejor película de habla no inglesa.

Competencia en mejor película a lengua extranjera

En esta última categoría también se medirá con el filme español 'Sirat', del director español Óliver Laxe, que también logró una nominación.

Cuarta nominación para del Toro

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/27/benicio-2594df70.jpg Benicio del Toro interpreta a Sensei, un personaje con una tranquila dignidad y optimismo inquebrantable. (FUENTE EXTERNA)

El actor puertorriqueño Benicio del Toro ha recibido una nominación a los premios BAFTA, los más importantes del cine británico, en la categoría de mejor actor de reparto por su interpretación en la comedia negra ‘One Battle After Another’ (‘Una batalla tras otra’), según anunció este martes la Academia Británica de Cine y Televisión.

Del Toro optará el próximo 22 de febrero al galardón en la misma categoría con su compañero de reparto Sean Penn, además de Jacob Elordi ('Frankenstein'), Paul Mescal ('Hamnet'), Peter Mullan ('I Swear') y Stellan Skarsgard ('Valor sentimental').

El actor puertorriqueño acumula así su cuarta nominación a los BAFTA y buscará añadir a su palmarés su segunda máscara dorada, después de haberse proclamado como mejor actor de reparto por 'Traffic' en 2001.

De las 220 películas que se presentaron inicialmente al galardón, 82 lograron ser preseleccionadas y tan solo 46 han recibido nominaciones este martes.

Los actores Aimee Lou Wood y David Jonsson fueron los encargados de anunciar las nominaciones en una ceremonia celebrada este martes en la sede de BAFTA, en el centro de Londres.

La ceremonia de entrega de la 79 edición de los premios BAFTA, presentada por primera vez por el actor y presentador escocés Alan Cumming, tendrá lugar el próximo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres.

Este es el listado completo de películas nominadas.

MEJOR PELÍCULA

'Hamnet'

'Marty Supreme'

'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another')

'Valor Sentimental' ('Sentimental Value')

'Sinners' ('Los Pecadores')

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

'Un simple accidente' ('It Was just an Accident'), de Jafar Panahi y Philippe Martin

'El agente secreto' ('The Secret Agent'), de Kleber Mendonça Filho y Emilie Lesclaux

'Valor Sentimental' ('Sentimental Value') de Joachim Trier, Maria Ekerhovd y Andrea Berentsen Ottmar

'Sirât', de Oliver Laxe y Domingo Corral

'La voz de Hind' ('The Voice of Hind Rajab'), de Kaouther Ben Hania y Nadim Cheikhrouha

MEJOR DIRECCIÓN

Yorgos Lanthimos , por 'Bugonia'

, por 'Bugonia' Chloé Zhao, por 'Hamnet'.

Josh Safdie, por 'Marty Supreme'.

Paul Thomas Anderson , por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').

, por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another'). Joachim Trier, por 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value')

Ryan Coogler por 'Los Pecadores' ('Sinners').

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Jessie Buckley , 'Hamnet'.

, 'Hamnet'. Rose Byrne, 'Si pudiera te daría una patada' ('If I Had Legs I’d Kick You').

Kate Hudson, 'Canción para dos' ('Song Sung Blue').

Chase Infiniti, 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').

Renate Reinsve, 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value')

Emma Stone, 'Bugonia'.

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Robert Aramayo , 'I Swear'.

, 'I Swear'. Timothée Chalamet, 'Marty Supreme'.

Leonardo DiCaprio, 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').

Ethan Hawke, 'Blue Moon'.

Michael B. Jordan, 'Los Pecadores' ('Sinners').

Jesse Plemons, 'Bugonia'.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Odessa A’zion , 'Marty Supreme'.

, 'Marty Supreme'. Inga Ibsdotter Lilleaas, 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value').

Wunmi Mosaku, 'Los Pecadores' ('Sinners').

Carey Mulligan, 'La Balada de la isla' ('The Ballad of Wallis Island').

Teyana Taylor, 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').

Emily Watson, 'Hamnet'.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Benicio del Toro , 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').

, 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another'). Jacob Elordi , 'Frankenstein'.

, 'Frankenstein'. Paul Mescal, 'Hamnet'.

Peter Mullan, 'I Swear'.

Sean Penn , 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').

, 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another'). Stellan Skarsgård, 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value')

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Tom Basden y Tim Key, por 'La Balada de la isla' ('The Ballad of Wallis Island').

y Tim Key, por 'La Balada de la isla' ('The Ballad of Wallis Island'). Will Tracy, por 'Bugonia'

Chloé Zhao y Maggie O’Farrell, por 'Hamnet'

Paul Thomas Anderson , por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').

, por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another'). Harry Lighton, por 'Pillion'.

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Kirk Jones por 'I Swear'.

por 'I Swear'. Ronald Bronstein y Josh Safdie, por 'Marty Supreme'.

Kleber Mendonça Filho, por 'El agente secreto' ('The Secret Agent')

Eskil Vogt y Joachim Trier, por 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value').

Ryan Coogler, por 'Los Pecadores' ('Sinners').

MEJOR PELÍCULA INFANTIL Y FAMILIAR

'Arco', de Ugo Bienvenu, Félix De Givry, Sophie Mas y Natalie Portman.

'Boong', de Lakshmipriya Devi y Ritesh Sidhwani.

'Lilo & Stitch', de Dean Fleischer Camp y Jonathan Eirich.

'Zootopia 2' ('Zootropolis 2'), de Jared Bush, Byron Howard e Yvett Merino.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Kate Hawley , por 'Frankenstein'.

, por 'Frankenstein'. Malgosia Turzanska, por 'Hamnet'.

Miyako Bellizzi, por 'Marty Supreme'.

Ruth E. Carter, por 'Los Pecadores' ('Sinners').

Paul Tazewell, por 'Wicked: Por siempre' ('Wicked: For Good').

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Joe Letteri , Richard Baneham, Daniel Barrett y Eric Saindon, por 'Avatar: Fire and Ash'.

, Richard Baneham, Daniel Barrett y Eric Saindon, por 'Avatar: Fire and Ash'. Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier y Robert Harrington por 'F1. La película' ('F1').

Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets y José Granell por 'Frankenstein'

Christian Mänz, Francois Lambert, Glen McIntosh y Terry Palmer por 'Cómo entrenar a tu dragón' ('How to Train Your Dragon').

Charlie Noble, Brandon K. McLaughlin y David Zaretti por 'The Lost Bus'.

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

'28 años después' ('28 Years Later')

'La Balada de la isla' ('The Ballad of Wallis Island').

'Bridget Jones: Loca por él' ('Bridget Jones: Mad About the Boy')

'Mátate Amor' ('Die My Love')

'H Is for Hawk'

'Hamnet'

'I Swear'

'Mr. Burton'

'Pillion'

'Steve'

MEJOR DEBUT BRITÁNICO

'La Ceremonia' ('The Ceremony')

'La sombra de mi padre' ('My Father’s Shadow')

'Pillion'

'A Want in Her'

'Wasteman'

MEJOR DOCUMENTAL

'2,000 Meters to Andriivka', de Mstyslav Chernov, Michelle Mizner y Raney Aronson-Rath

'Apocalypse in the Tropics', de Petra Costa y Alessandra Orofino

'Cover-Up', de Laura Poitras, Mark Obenhaus, Olivia Streisand y Yoni Golijev

'Mr. Nobody Against Putin', de David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt y Alžbeta Karásková

'The Perfect Neighbor', de Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu y Sam Bisbee

PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'Elio'

'Little Amélie'

'Zootropolis 2'

MEJOR CASTING

Lauren Evans por 'I Swear'.

por 'I Swear'. Jennifer Venditti por 'Marty Supreme'.

Cassandra Kulukundis por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').

Yngvill Kolset Haga y Avy Kaufman por 'Valor Sentimental' ('Sentimental Value').

Francine Maisler por 'Los Pecadores' ('Sinners').

MEJOR FOTOGRAFÍA

Dan Laustsen por 'Frankenstein'.

por 'Frankenstein'. Darius Khondji por 'Marty Supreme'.

Michael Bauman por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').

Autumn Durald Arkapaw por 'Los Pecadores' ('Sinners').

Adolpho Veloso por 'Train Dreams'.

MEJOR MONTAJE

Stephen Mirrione por 'F1. La película' ('F1').

por 'F1. La película' ('F1'). Kirk Baxter por 'A House of Dynamite'.

Ronald Bronstein y Josh Safdie por 'Marty Supreme'.

Andy Jurgensen por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').

Michael P. Shawver por 'Los Pecadores' ('Sinners').

MEJOR PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE

Jordan Samuel , Cliona Furey, Mike Hill y Megan Many por 'Frankenstein'.

, Cliona Furey, Mike Hill y Megan Many por 'Frankenstein'. Nicole Stafford por 'Hamnet'.

Kyra Panchenko, Kay Georgiou y Mike Fontaine por 'Marty Supreme'.

Siân Richards, Shunika Terry, Ken Diaz y Mike Fontaine por 'Los Pecadores' ('Sinners').

Frances Hannon, Laura Blount, Mark Coulier y Sarah Nuth por 'Wicked: For Good'.

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Jerskin Fendrix por 'Bugonia'.

por 'Bugonia'. Alexandre Desplat por 'Frankenstein'.

Max Richter pro 'Hamnet'.

Jonny Greenwood por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').

Ludwig Göransson por 'Los Pecadores' ('Sinners').

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Tamara Deverell y Shane Vieau por 'Frankenstein'.

y Shane Vieau por 'Frankenstein'. Fiona Crombie y Alice Felton por 'Hamnet'.

Jack Fisk y Adam Willis por 'Marty Supreme'.

Florencia Martin y Anthony Carlino por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').

Hannah Beachler y Monique Champagne por 'Los Pecadores' ('Sinners').

MEJOR SONIDO

Gareth John , Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo Y Juan Peralta por 'F1. La película' ('F1').

, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo Y Juan Peralta por 'F1. La película' ('F1'). Greg Chapman, Nathan Robitallie, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoem por 'Frankenstein'.

Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another').

Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker y Felipe Pacheco por 'Los Pecadores' ('Sinners').

Mitch Low, Ben Barker, Howard Bargroff y Richard Spooner por 'Warfare'.

MEJOR CORTOMETRAJE BRITÁNICO DE ANIMACIÓN

'Cardboard', J.P. Vine y Michaela Manas Malina.

'Solstice', Luke Angus.

'Two Black Boys in Paradise', Baz Sells, Dean Atta y Ben Jackson

MEJOR CORTOMETRAJE BRITÁNICO

'Magid/Zafar', de Luis Hindman, Sufiyaan Salam y Aidan Robet Brooks.

'Nostalgie', de Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson y Kath Mattock.

'Terence', de Edem Kelman y Noah Reich.

'This Is Endometriosis', de Georgie Wileman, Matt Houghton y Harriette Wright.

'Welcome Home Freckles', de Huiju Park y Nathan Hendren.