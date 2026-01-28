La Berlinale 2026 contará con Wim Wenders y cineastas destacados en su jurado

La Berlinale presenta la composición del jurado que entregará con Wenders el Oso de Oro. ( EFE )

La Berlinale presentó este martes el jurado internacional que decidirá los premios Oso de Oro y Osos de Plata en la edición de este año, un grupo presidido por el cineasta alemán Wim Wenders y en el que destaca el director estadounidense de origen puertorriqueño Reinaldo Marcus Green.

Junto a Marcus Green integran el jurado el cineasta nepalí Min Bahadur Bham, el director indio Shivendra Singh Dungarpur, la realizadora japonesa HIKARI y la productora polaca Ewa Puszczynska, informó la organización del festival en un comunicado.

Un jurado de alcance global

En diciembre del año pasado se dio a conocer que Wenders encabezaría este grupo como "una de las voces más influyentes del cine internacional", según afirmó la directora de la Berlinale, Tricia Tuttle.

Reinaldo Marcus Green es guionista, director y productor, conocido por una narrativa socialmente comprometida. Entre sus trabajos figura King Richard (2021), protagonizada por Will Smith, que obtuvo seis nominaciones al Óscar.

Más recientemente, dirigió y coescribió el biopic Bob Marley: One Love (2024) y actualmente trabaja en un proyecto con Marvel Studios, además de una película biográfica sobre el golfista Tiger Woods.

Cineastas con reconocimiento internacional

Min Bahadur Bham es una figura clave de la nueva ola del cine nepalí. Su ópera prima, The Black Hen (2015), recibió el Premio Fedeora a la Mejor Película en Venecia y fue la candidata oficial de Nepal a los premios Óscar.

Por su parte, Shivendra Singh Dungarpur ha creado numerosos anuncios y documentales galardonados, entre ellos Celluloid Man (2012), ganador de dos Premios Nacionales de Cine de la India y proyectado en más de 50 festivales internacionales.

La directora japonesa HIKARI, radicada en Los Ángeles, ha sido reconocida por su trabajo en cine y televisión. Entre sus créditos destaca la dirección del episodio piloto de la serie de Netflix Beef (2023), ganadora de un Emmy, y su segundo largometraje Rental Family (2025), protagonizado por Brendan Fraser.

Una productora ganadora del Óscar

Completa el jurado la productora polaca Ewa Puszczynska , quien colaboró con el cineasta David Lynch en Inland Empire (2006). Su filmografía incluye Ida (2013), que le otorgó reconocimiento internacional y un premio Óscar , así como The Zone of Interest (2023), ganadora del Óscar a la Mejor Película Internacional, y A Real Pain (2024), de Jesse Eisenberg .

