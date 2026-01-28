Susan Sarandon será galardonada con el Goya Internacional en la gala de 2026

Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional 2026 en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica y su compromiso social. ( EFE )

La actriz estadounidense Susan Sarandon será galardonada con el Goya Internacional en la cuadragésima gala de los Premios Goya del cine español, que se celebrará el 28 de febrero en Barcelona.

La Academia de Cine destacó este miércoles la filmografía extraordinaria de la intérprete, con interpretaciones inolvidables en obras maestras y también en películas que forman parte de la cultura popular. Asimismo, valoró su valiente compromiso político y social.

Desde hace décadas, Susan Sarandon es uno de los rostros más destacados del cine de Hollywood, admirada por amantes del cine de todo el mundo, señaló la institución.

Nacida en Nueva York en 1946, Sarandon es un nombre crucial del cine norteamericano contemporáneo, subrayó la academia en un comunicado, al considerar que representa la combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamour y compromiso social y político.

A lo largo de su carrera ha protagonizado títulos emblemáticos como Thelma y Louise, The Client, The Witches of Eastwick, The Rocky Horror Picture Show, Atlantic City, The Hunger y Dead Man Walking.

Para la junta directiva de la Academia de Cine, Susan Sarandon es una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood, con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras, así como películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo.

Desde el inicio de su carrera, en los años setenta, la actriz se ha inclinado por personajes de carácter y ha procurado no repetirse en sus interpretaciones.

Trayectoria destacada

Sarandon ha recibido nueve nominaciones a los Globos de Oro y cinco a los premios Óscar, galardón que obtuvo por su papel de una monja que acompaña a un condenado a muerte en Dead Man Walking.

Entre sus trabajos más destacados figuran también Bull Durham, Stepmom, Little Women y la serie de televisión Feud, en la que encarnó a la legendaria actriz Bette Davis.

Firme defensora de los derechos humanos, Susan Sarandon creció en una familia numerosa, como la mayor de nueve hermanos, y fue criada en la religión católica.

El Premio Goya Internacional reconoce a personalidades cuya trayectoria ha contribuido al cine como un arte que une culturas y públicos de todo el mundo. En ediciones anteriores lo han recibido Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.