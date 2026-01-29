Diego Luna revela su experiencia con Alfonso Cuarón en Hay Festival Cartagena

Diego Luna revela que Alfonso Cuarón le "enseñó a hablar cine" en "Y tu mamá también". ( EFE )

El actor mexicano Diego Luna reveló este jueves en Cartagena de Indias que el director Alfonso Cuarón le "enseñó a hablar cine" cuando lo dirigió en Y tu mamá también (2001), una experiencia que marcó un antes y un después en su carrera artística.

Durante la charla inaugural del Hay Festival de Cartagena, en conversación con el director del diario colombiano El Tiempo, Andrés Mompotes, Luna aseguró que el rodaje de la película estuvo marcado por una permanente "sensación de descubrimiento".

"Alfonso nos enseñó a hablar cine, a hablar un lenguaje de respeto y rigor por nuestro trabajo. Creo que también fue un descubrimiento para él mismo, cuando te acercas a la esencia de las cosas", expresó el actor, nacido hace 46 años en la ciudad mexicana de Toluca.

El protagonista de Rogue One: Una historia de Star Wars destacó que Y tu mamá también, en la que interpretó a Tenoch Iturbide, "marcó un cambio de percepción" y le permitió darse cuenta de lo que era capaz de hacer como actor.

Relación con Gael García Bernal

Durante la conversación, Luna habló de su estrecha relación con Gael García Bernal, con quien comparte una amistad de toda la vida y con quien protagonizó Y tu mamá también.

"Hay una química, una dinámica entre nosotros que le prestamos a los personajes. Es imposible de ensayar, eso se vive", dijo emocionado.

Ambos actores también compartieron pantalla en la telenovela El abuelo y yo (1992), así como en los largometrajes Rudo y cursi (2008) y Casa de mi padre (2012). Además, fundaron juntos la productora Canana Films y el Festival Ambulante de documentales.

La televisión como escuela

Luna recordó que inició su carrera en la televisión con El abuelo y yo, una etapa que considera fundamental en su vida profesional. "La televisión es parte de mi vida y me pude independizar gracias a ella", afirmó.

En ese sentido, destacó que la pantalla chica ha experimentado una evolución significativa. "Las voces se han ido diversificando, las historias también, y el trabajo detrás de ellas se ha ido profesionalizando y volviéndose más profundo", señaló.

El actor agregó que siente un profundo agradecimiento por la televisión que hizo en su juventud, al recordar que muchos actores combinaban el teatro con la televisión para poder subsistir.

El legado de su padre

Finalmente, Luna reivindicó el papel de su padre, el escenógrafo Alejandro Luna, fallecido en 2022, en la exitosa carrera que ha construido.

"Tiene todo que ver con la irresponsabilidad de mi padre, que me dejó involucrarme en este mundo cuando tenía siete u ocho años. Para mí el teatro era mi casa, mi familia. Yo nací y crecí en un teatro, y eso nunca se detuvo", expresó.

El XXI Hay Festival de Cartagena de Indias, que concluye el domingo, cuenta con la participación de destacadas figuras de la cultura, la literatura, la política y la ciencia. Entre ellas, la opositora venezolana María Corina Machado, invitada principal del evento, quien participará de forma virtual este viernes en una charla sobre el futuro de su país junto al periodista Moisés Naím.