La actriz Huda Shaarawi es hallada muerta en su residencia de Damasco

Hallan muerta a la actriz de Bab al Hara, Huda Shaarawi.

La actriz siria Huda Shaarawi, de más de 80 años y conocida por su participación en la popular serie árabe Bab al Hara (La puerta del barrio), fue hallada muerta este jueves en su residencia de Damasco, informaron las autoridades.

Según un comunicado del Ministerio del Interior, la artista fue encontrada en el interior de su vivienda con signos de haber sido golpeada con un objeto pesado. El jefe de las Fuerzas de Seguridad Interna en la capital siria, general de brigada Osama Atika, indicó que el caso es objeto de investigación.

Tras una indagatoria inicial, las autoridades detuvieron a una mujer de nacionalidad ugandesa que trabajaba como empleada doméstica en la casa de la actriz y que habría abandonado el lugar tras el suceso. La detenida es considerada la principal sospechosa, aunque el caso continúa bajo investigación.

De acuerdo con Atika, la mujer confesó su presunta implicación en la muerte de Shaarawi, si bien hasta el momento no se han determinado el móvil ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/29/actriz-1-a7ed2a8c.jpg

Trayectoria

Huda Shaarawi desarrolló una extensa carrera artística , pero alcanzó mayor reconocimiento en el mundo árabe por su papel en Bab al Hara , una de las series más exitosas de la televisión regional, ambientada en un barrio de Siria durante el periodo de la colonización francesa.

