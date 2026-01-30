Catherine O’Hara, actriz de "Home Alone", fallece a los 71 años

Catherine O’Hara, actriz canadiense-estadounidense, fue una figura clave de la comedia y el cine familiar, recordada por su papel en Home Alone y por su amplia trayectoria en televisión y cine. ( FUENTE EXTERNA. )

Catherine O’Hara, la veterana actriz canadiense conocida por sus actuaciones en Home Alone (Solo en casa) y Best in Show, falleció a los 71 años, según confirmó este viernes el representante de la intérprete a la revista Variety.

O’Hara alcanzó reconocimiento mundial por su papel de Kate McCallister, la madre del personaje interpretado por Macaulay Culkin en las dos primeras entregas de Home Alone, estrenadas en 1990 y 1992, películas que se convirtieron en clásicos del cine familiar y marcaron a varias generaciones de espectadores.

A lo largo de su carrera, la actriz se distinguió por su versatilidad tanto en la comedia como en el cine independiente, consolidándose como una de las figuras más respetadas del entretenimiento norteamericano.

Además de su éxito en la gran pantalla, O’Hara fue ampliamente valorada por su trabajo en televisión, donde dejó una huella duradera con personajes de fuerte identidad y notable carga humorística.

Trayectoria

Catherine Anne O’Hara (Toronto, 4 de marzo de 1954 – Los Ángeles, 30 de enero de 2026) fue una actriz, guionista y humorista canadiense-estadounidense, reconocida por su destacada trayectoria en la comedia, el cine y la televisión, así como por su talento en la improvisación.

Inició su carrera artística en la década de 1970 en la serie de comedia SCTV Network (1976-1984), trabajo que le valió el reconocimiento de la crítica y la consolidó como una de las figuras más sólidas del humor televisivo en Norteamérica.

Alcanzó fama internacional por su interpretación de Delia Deetz en Beetlejuice (1988) y su secuela Beetlejuice Beetlejuice (2024), así como por dar vida a Kate McCallister, la madre de Kevin, en Home Alone (1990) y Home Alone 2: Lost in New York (1992), películas convertidas en clásicos del cine familiar.

También desarrolló una reconocida carrera como actriz de doblaje, con papeles destacados como Sally en The Nightmare Before Christmas (1993), Tina en Chicken Little (2005), Susan Frankenstein en Frankenweenie (2012) y Pinktail en The Wild Robot (2024).

En televisión, volvió a recibir elogios por su interpretación de Moira Rose en la serie Schitt’s Creek (2015-2020), papel que le otorgó algunos de los mayores reconocimientos de su carrera. Además, participó en producciones como Six Feet Under (2003-2005), A Series of Unfortunate Events (2017-2018), The Studio (2025) y The Last of Us (2025).

A lo largo de su trayectoria, Catherine O’Hara fue distinguida con múltiples premios, entre ellos varios Emmy, un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores. Fue nombrada Oficial de la Orden de Canadá y recibió importantes reconocimientos como el Governor General’s Performing Arts Award y el Icon Award de la Academia Canadiense de Cine y Televisión.

Su legado permanece como el de una artista versátil, influyente y profundamente respetada, cuya obra marcó a varias generaciones y dejó una huella duradera en la comedia y la cultura popular.