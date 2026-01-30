Revelan las primeras imágenes de la película de The Beatles dirigida por Sam Mendes

Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn y Harris Dickinson encarnarán a Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison y John Lennon en la ambiciosa saga dirigida por Sam Mendes. ( FUENTE EXTERNA )

La saga de cuatro películas sobre The Beatles, dirigida por Sam Mendes, reveló este viernes las primeras imágenes de los actores Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn y Harris Dickinson caracterizados como los legendarios integrantes de la banda de Liverpool.

Mescal, conocido por Hamnet, interpretará a Paul McCartney; Keoghan, visto recientemente en Saltburn, dará vida a Ringo Starr; Quinn, de Stranger Things, encarnará a George Harrison; mientras que Dickinson, de Babygirl, asumirá el papel de John Lennon.

El proyecto ha sido definido como un "evento cinematográfico" y tiene previsto llegar a los cines en abril de 2028.

Las primeras fotografías fueron difundidas a través de la página oficial de The Beatles y sus redes sociales, acompañadas por la canción Come Together.

En las imágenes, Mescal aparece con el característico corte de pelo mop-top popularizado por la banda, vestido con camisa, corbata y chaleco, sobre un fondo que evoca el histórico bar The Cavern de Liverpool.

Keoghan luce una camisa azul marino de lunares, corbata estampada y unos auriculares colgados al cuello, junto a un micrófono en un estudio de grabación.

Dickinson, en el papel de Lennon, aparece con sus icónicas gafas redondas mientras canta y toca la guitarra. Por su parte, Quinn es retratado como Harrison con semblante serio, sosteniendo una guitarra y mirando al frente.

Campaña promocional global

Como parte de la campaña promocional, las productoras Sony Pictures y Neal Street Productions lanzaron una iniciativa global con 4,000 postales escondidas en lugares emblemáticos vinculados a la historia de The Beatles en ciudades como Liverpool, Hamburgo, Nueva York y Tokio.

Según explicó la página oficial de la banda, las postales fueron colocadas en espacios frecuentados por los seguidores, como tiendas de discos, rincones icónicos y sitios clave en la trayectoria del grupo, desde Shibuya hasta Reeperbahn, y desde la entrada de The Cavern hasta las calles cercanas a Central Park.

De las 4,000 postales distribuidas, 200 están firmadas personalmente por Mescal, Keoghan, Dickinson y Quinn. Algunas de las imágenes compartidas muestran postales autografiadas colocadas sobre el cartel de Penny Lane, en Liverpool, así como una firmada por Dickinson en la casa natal de John Lennon, también en esa ciudad.

"Cuando llegó el momento de compartir un primer vistazo a los actores asumiendo estos roles, queríamos que se sintiera como algo que se pudiera descubrir. Por eso empieza con postales, algo físico, algo que se puede conservar", señala el comunicado.

Un guiño a épocas pasadas

La campaña busca rendir un guiño a épocas pasadas, cuando las noticias circulaban en papel, las firmas se atesoraban y la historia se preservaba en fotografías, notas y recuerdos que viajaban entre fans y amigos