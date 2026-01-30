Presidente de Caribbean Cinemas, Robert Carrady, recibe el premio Carrau en el FCGSD 2026

Ana López, Michael Carrady, Robert Carrady y Zumaya Cordero durante una actividad del FCGSD 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El empresario y presidente de Caribbean Cinemas, Robert Carrady, fue reconocido con el Premio Carrau en la XVIII entrega del Festival de Cine Global Santo Domingo, en una celebración de su legado de innovación y pasión por el séptimo arte.

"Empresario visionario que ha transformado la industria cinematografía de República Dominicana y la región. Su trabajo en el cine ha acercado el cine a miles de personas, fortaleciendo la cultura, el entretenimiento y la comunidad a través de la gran pantalla", resaltaron los organizadores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/30/reconocidos-y-homenajeados-en-esta-entrega-08ee7203.jpeg Reconocidos y homenajeados en esta entrega del FCGSD. (FUENTE EXTERNA)

Trayectoria en el cine

Durante la ceremonia, los directivos del Festival de Cine Global destacaron la trayectoria de Carrady diciendo, destacando su compromiso inquebrantable con la industria del cine y su impacto en la región.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/30/robert-carrady-b8ef033d.jpeg Robert Carrady. (FUENTE EXTERNA)

"Estoy profundamente honrado por este reconocimiento. Este premio no solo representa mi esfuerzo, sino el trabajo arduo de todo el equipo de Caribbean Cinemas. Juntos, hemos intentado transformar la experiencia cinematográfica en la región, y este galardón es un testimonio del compromiso que tenemos con nuestra audiencia y nuestra comunidad", manifestó el presidente de la cadena de cine.

Cabe destacar que este reconocimiento se llevó a cabo en el marco de la celebración de cinco décadas de operaciones de Caribbean Cinemas en la República Dominicana.