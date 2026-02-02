La película "Aída y vuelta" da el salto a América con una preventa que llama la atención

El director y protagonista Paco León (c, abajo), durante la presentación de su película "Aída y vuelta". ( EFE/ MARISCAL )

La película española Aída y vuelta registra una preventa que llama la atención en Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos y Costa Rica, donde se estrenará el próximo 6 de febrero, según informó su director y protagonista, Paco León, quien atribuyó el interés del público al carácter universal de la historia.

El largometraje, inspirado en la serie Aída y que fue la película más taquillera del pasado fin de semana en España, fue presentado este lunes en el Museo de Arte de Puerto Rico, en San Juan, con la participación de Paco León, Carmen Machi y Canco Rodríguez.

"Hay una preventa que llama la atención porque existen muchas expectativas. Creo que la película sorprende", expresó León en declaraciones a EFE.

El actor, quien interpreta al personaje de El Luisma, calificó como algo extraño el alto número de seguidores de Aída en Puerto Rico, aunque recordó que ya había comprobado la buena acogida de la serie hace 16 años, durante su primera visita a la llamada Isla del Encanto.

León explicó que el éxito de la producción radica en que Aída presenta un retrato cercano de las familias y los barrios, una realidad que, a su juicio, es similar en países como Cuba, Puerto Rico o España. "Es mucho más representativo de la sociedad y de la gente que tiene que ayudarse para sobrevivir", afirmó.

Desde la distribuidora regional Wiesner Distribution indicaron a EFE que las entradas se están vendiendo rápidamente, lo que ha llevado a ampliar el número de salas en las que se proyectará la película debido a la alta demanda.

Por su parte, Carmen Machi, quien encarna al personaje principal, destacó que el público conecta con Aída porque se trata de una mujer empoderada, que lucha, no tiene miedo, enfrenta las dificultades y actúa con generosidad.

La comedia como espacio de reflexión

León subrayó que el género de la comedia permite abordar problemáticas sociales e injusticias, además de dar voz a las minorías. "Nos interesa una comedia con emoción, poesía y reflexión. Es un género grande, no un género menor", sostuvo.

En tanto, Canco Rodríguez, quien interpreta al personaje de El Barajas, explicó que la comedia funciona como un recurso que facilita decir verdades difíciles. "Es una forma de que esos mensajes se digan de frente, se reciban con humor y luego inviten a la reflexión", señaló.

En la película se tratan temas como el estigma social en torno al VIH, representado a través del personaje interpretado por Eduardo Casanova, así como el acoso que enfrentan las mujeres durante los rodajes, entre otros asuntos.

Asimismo, la producción aborda cómo la inteligencia artificial y el deepfake plantean nuevos desafíos para la actuación, aunque León confía en que la interpretación, lo imperfecto y lo orgánico siguen siendo difíciles de imitar. "No sé si algún día podrán clonar o imitar a Carmen Machi, pero creo que eso es muy complicado", concluyó