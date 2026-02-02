×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Nancy Meyers
Nancy Meyers

Nancy Meyers regresa al cine con una comedia protagonizada por Penélope Cruz

Su última película fue 'The Intern', en 2015, protagonizada por Anne Hathaway y Robert De Niro

    Expandir imagen
    Nancy Meyers regresa al cine con una comedia protagonizada por Penélope Cruz
    La intérprete española Nancy Meyeres está inmersa en varios proyectos como "The Invite", la comedia de Olivia Wilde. (FUENTE EXTERNA)

    La cineasta Nancy Meyers regresará a la gran pantalla tras más de una década de ausencia con una nueva comedia romántica que contará con la oscarizada Penélope Cruz como protagonista.

    La actriz española protagonizará el proyecto junto a Kieran Culkin, Jude Law, Emma Mackey y Owen Wilson, según informó este lunes The Hollywood Reporter.

    La película, todavía sin título y con una sinopsis que permanece en secreto, fue adquirida por Warner Bros. Pictures tras varios intentos de negociación con Netflix y fijó el estreno para el 25 de diciembre de 2027.

    Una década fuera de las pantallas

    El proyecto marca el regreso de la directora de 'The Holliday' después de un hiato de 11 años alejada de la gran pantalla. La directora ganó popularidad en la década de los 2000 por sus comedias románticas protagonizadas por estrellas de primera línea, como Cameron Diaz o Kate Winsley.

    RELACIONADAS
    • Su última película fue 'The Intern', en 2015, protagonizada por Anne Hathaway y Robert De Niro.

    La intérprete española está inmersa en varios proyectos como 'The Invite', la comedia de Olivia Wilde que debutó en el Festival de Cine de Sundance. Próximamente protagonizará 'The Bride!', uno de los lanzamientos estrella de Warner, dirigida por Maggie Gyllenhaal.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 