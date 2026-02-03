Anya Taylor-Joy, Elizabeth Moss y Keanu Reeves, protagonizan los estrenos de Apple TV 2026

Keanu Reeves dará vida a la mayor estrella de Hollywood en 'Outcome' en la serie de Apple TV. ( FUENTE EXTERNA )

Desde una inusual heroína de acción en 'Lucky', interpretada por Anya Taylor-Joy, hasta la adaptación televisiva de 'Cape Fear', con Amy Adams y Javier Bardem, o una reflexión sobre la obsesión por la fama en la era digital en 'Outcome', protagonizada por Keanu Reeves, Apple TV refuerza su apuesta por producciones originales de alto perfil de cara a 2026.

La plataforma de streaming presentó este martes, en un evento de gran formato y cuidada producción, avances y paneles de sus principales apuestas originales. Entre ellas, 'Lucky', que llegará a la plataforma el 15 de julio y en la que Taylor-Joy interpreta a una mujer común que se ve obligada a convertirse en heroína de acción tras un giro inesperado en su vida.

"Sentí mucha empatía por una mujer que no podía estar quieta y que deseaba desesperadamente un lugar donde echar raíces", dijo la ganadora al Globo de Oro y productora de la serie.

Bardem reinventa a Max Cady en la nueva "Cape Fear"

Los actores Amy Adams y Patrick Wilson, por su parte, tomaron el escenario para presentar el trailer de la adaptación televisiva de 'Cape Fear', prevista para el 5 de junio, que actualiza el clásico cinematográfico y que contará con la producción ejecutiva de Martin Scorsese y Steven Spielberg.

Adams destacó que el formato de diez capítulos les permitió explorar con mayor profundidad la complejidad de los personajes de la película de 1991, en la que Robert De Niro inmortalizó a Max Cady, ahora interpretado por Javier Bardem.

"Es aterrador; Javier aporta naturalidad, carisma y presencia", dijo Adams. La actriz adelantó que su Max Cady además mostrará una faceta vulnerable, junto con "mucha devastación, energía y peligro".

Keanu Reeves cuestiona la obsesión por la validación pública en "Outcome"

Por su parte, Keanu Reeves dará vida a la mayor estrella de Hollywood en 'Outcome', una comedia negra escrita por Jonah Hill que analiza el impacto de las redes sociales en la cultura de la fama. La serie estará disponible a partir del 10 de abril.

"Las redes sociales nos han obsesionado con lo que piensan de nosotros personas que no conocemos, en lugar de preocuparnos por lo que piensan quienes mejor nos conocen", afirmó Hill durante el evento, acompañado por Reeves y parte del reparto, que incluye también a Cameron Diaz y Matt Bomer.

Elisabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara, por su parte, hablaron sobre la novedosa visión de la amistad femenina que presenta la miniserie de suspense 'Imperfect Women', basada en el libro de Araminta Hall.

"Lo que realmente me atrajo fue hablar de la amistad de las mujeres de la forma que no se ha tratado, las partes difíciles, las bellas, pero también de las oscuras", dijo Moss, quien es además productora ejecutiva del proyecto.

Otras celebridades que participaron en el evento, fueron Elle Fanning y Michelle Pfeiffer, quienes protagonizan y producen 'Margo's Got Money Troubles'; Colin Farrell, quien regresará con la segunda temporada de 'Sugar' a la plataforma el 19 de junio; o el protagonista de 'My Friends and Neighbors', Jon Hamm, cuya segunda parte llegará el 3 de abril.

La jornada contó con algunos momentos emotivos, como en el panel de 'Shrinking', en donde Harrison Ford habló de lo significativo que fue trabajar con Michael J. Fox en la tercera temporada de la serie, para poder interpretar con más respeto a su personaje que padece párkinson.

"Fue un poco intimidante", dijo Ford. "Pero Michael es una persona extraordinaria, generosa y encantadora... Tiene una presencia muy poderosa, una gran elegancia, valentía y una enorme capacidad de resistencia", añadió.

Se esperaba que esta jornada de anuncios también contara con un panel dedicado a la ganadora del Emmy 'The Studio', pero este fue cancelado poco después de que se anunciara la muerte de Catherine O'Hara el pasado 30 de enero, quien interpretaba a una exdirectora de un estudio de Hollywood.