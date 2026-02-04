×
Rauw Alejandro debutará como actor en la película de Guy Ritchie "Viva La Madness"

La película está protagonizada por Jason Statham y cuenta en su reparto con Jason Isaacs y Vinnie Jones

    Rauw Alejandro debutará como actor en la película de Guy Ritchie Viva La Madness
    Rauw Alejandro, dos veces ganador del Grammy Latino, se une a otros cantantes puertorriqueños que han debutado en el cine. (EFE/ SONY MUSIC)

    El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro hará su debut cinematográfico en 'Viva La Madness' de Guy Ritchie, cuya producción comenzó en enero de este año, según reveló este miércoles Sony Music.

    "Viva La Madness" fue escrita por Ritchie y J.J. Connolly, dirigida por Ritchie, y está basada en la novela homónima de Connolly.

    La película está protagonizada por Jason Statham y cuenta en su reparto con Jason Isaacs, Vinnie Jones, Babs Olusanmokun, Camila Mendes, el ganador del Emmy Ben Foster, y Jonny Lee Miller.

    La productora Black Bear, distribuirá la cinta en Estados Unidos, mientras que Amazon MGM Studios distribuirá en la mayor parte de los territorios internacionales.

    Boricuas en el cine

    Rauw Alejandro, dos veces ganador del Grammy Latino, se une así a otros cantantes puertorriqueños que han debutado en el cine como Bad Bunny y Residente.

    Su aclamado álbum 'Cosa Nuestra' compitió en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino en los Grammy, mientras que su gira 'Cosa Nuestra World Tour' vendió casi un millón de entradas en 75 conciertos en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

