Paul Thomas Anderson gana el máximo premio del Sindicato de Directores de Hollywood

El director estadounidense Paul Thomas Anderson ganó el máximo galardón del Sindicato de Directores de Hollywood (DGA) por la película "One Battle After Another", imponiéndose a Guillermo del Toro, Chloé Zhao, Ryan Coogler y Josh Safdie. ( EFE )

El director estadounidense Paul Thomas Anderson se alzó este sábado con el máximo galardón que otorga el Sindicato de Directores de Hollywood (DGA) por su película "One Battle After Another" ("Una batalla tras otra").

El cineasta se impuso en una categoría que también incluía al mexicano Guillermo del Toro, por "Frankenstein"; Chloé Zhao, por "Hamnet"; Ryan Coogler, por "Sinners", y Josh Safdie, por "Marty Supreme".

La película de Anderson, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro, sigue la historia de un exrevolucionario que se ve obligado a enfrentar su pasado tras la desaparición de su hija.

Relación de los premios DGA con los Óscar y categorías especiales

Estos premios suelen ser un fuerte indicador en la carrera hacia el Óscar, cuyos ganadores se conocerán el 15 de marzo.

A lo largo de la historia de estos galardones, solo ocho ganadores de esta categoría no han logrado convertir su victoria en un Óscar a la mejor dirección, y únicamente dos filmes que obtuvieron el Óscar a mejor película no habían ganado previamente el premio del DGA.

El galardón a la mejor ópera prima fue para Charlie Polinger por su cinta "The Plague", imponiéndose a Hasan Hadi, por "The President´s Cake"; Harry Lighton, por "Pillion"; Alex Russell, por "Lurker", y Eva Victor, por "Sorry, Baby".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/08/401053041c411d334c49b5c126092947cd3d5323w-64f9c717.jpg Leonardo DiCaprio, protagonista de la película "One Battle After Another", con la que el director Paul Thomas Anderson obtuvo el máximo galardón del Sindicato de Directores de Hollywood (DGA). (EFE)

Mientras tanto, el premio al mejor director de película documental recayó en Mstyslav Chernov por "2000 metros hasta Andriivka", un filme que sigue a un batallón ucraniano en su lucha por llegar y recuperar una aldea controlada por Rusia.

En el apartado televisivo, la serie "The Pitt" ganó el premio a la mejor serie dramática por el trabajo de la directora Amanda Marsalis en el episodio "6:00 PM". En comedia, el actor Seth Rogen y el director canadiense Evan Goldberg se alzaron con el galardón por el episodio "The Oner" de "The Studio".

Por su parte, el premio en la categoría de miniserie fue para Shannon Murphy, directora de "Dying for Sex".