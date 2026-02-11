James Van Der Beek, el rostro que encarnó la sensibilidad de la generación de 1990

James Van Der Beek empezó su carrera a principios de los noventa, pero se hizo famoso globalmente gracias a su papel de Dawson Leery en la serie juvenil. ( FUENTE EXTERNA )

James Van Der Beek, el rostro que personificó la melancolía de la década de 1990 alcanzó la fama mundial con 'Dawson´s Creek' ('Dawson crece'), la serie que lo convirtió en el símbolo de una generación marcada por la sensibilidad adolescente.

Nacido el 8 de marzo de 1977 en Chester, en el estado de Connecticut (EE.UU.), el actor estadounidense, quien falleció este miércoles tras una batalla contra el cáncer de colon, saltó a la fama con el personaje de Dawson Leery en el drama juvenil que se emitió entre 1998 y 2003 en Estados Unidos.

La serie, creada por Kevin Williamson, se convirtió en un fenómeno cultural al abordar temas como la amistad, el amor y el peso de la adolescencia a la adultez en las seis temporadas.

Van Der Beek dio vida a un personaje idealista y soñador, con sus dudas existenciales sobre la vida y el amor que se convirtieron en el reflejo de una generación que lo vio crecer.

El actor apareció en los 128 episodios de la serie, al igual que Katie Holmes, quien daba vida a Joey Potter, la mejor amiga e interés amoroso de Dawson.

Más allá de Dawson s Creek

La fama que le otorgó 'Dawson's Creek' le resultó difícil de asimilar, tal y como confesó en una entrevista con Vunture en 2013. "Pasé de firmar mi primer autógrafo en 1998 a, literalmente dos semanas después, ser atropellado por una multitud de adolescentes", indicó.

Más allá de la serie que lo lanzó al estrellato, en la pequeña pantalla participó en el drama sobre fútbol americano 'Varsity Blues' (1999); 'The Rules of Attraction' (2002), basado en la novela homónima de Bret Easton Ellis; y hasta participó en 'How I Met Your Mother' ('Cómo conocí a tu madre'), donde interpretó al novio de Robin Scherbatsky durante su etapa de estrella pop adolescente en Canadá.

También llegó a protagonizar proyectos como 'Don´t Trust the B---- in Apartment 23' (2012), una comedia de situación en la que interpretó una versión cómica de sí mismo.

Una enfermedad que lo apartó del foco

A una carrera que avanzaba de manera paulatina y una vida personal estable junto a su esposa Kimberly Van Der Beek y sus seis hijos, el actor vivió un giro inesperado en 2024, cuando anunció que había sido diagnosticado con cáncer colorrectal.

Debido al empeoramiento de su enfermedad, Van Der Beek tuvo que cancelar su participación en la tan esperada reunión de la serie que lo catapultó a la fama, donde iba a reunirse con el elenco original para celebrar el legado de la producción que marcó una etapa crucial en su carrera.

El actor había sido uno de los primeros en confirmar su asistencia al evento, pero, a tan solo días de la fecha, se dio a conocer que, por razones de salud, no podría asistir.

Aunque no compartió detalles específicos sobre su diagnóstico, envió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su profunda tristeza por no poder ser parte de este importante momento para los seguidores de la serie.

"A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados, pero mi agradecimiento por cada uno de ustedes nunca cambiará", escribió el actor en sus redes sociales.

Desde el momento en que dio a conocer su diagnóstico, el intérprete ha utilizado su plataforma para concienciar sobre el cáncer colorrectal.

Una de sus últimas entrevistas públicas fue el pasado diciembre con la cadena estadounidense NBC, en la que habló por primera vez de su aparición virtual en 'Dawson´s Creek'. Su aspecto físico preocupó a la masa de seguidores de la serie, aunque afirmó que su pérdida de peso no estaba relacionada con el cáncer que padecía.

Aunque se sintió "destrozado por no poder ir a la reunión de la serie", sintió felicidad por su familia, que pudo ir en su representación.

"Esa noche, me conecté por Zoom y recibieron una ovación de pie solo por ocupar sus asientos. Y todo ese cariño que de otro modo me habría dirigido a mí, lo dirigió a mi familia. Fue uno de los momentos más hermosos que he presenciado. Estoy muy agradecido a los seguidores por hacerlo", indicó