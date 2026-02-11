Muere la estrella de "Dawson's Creek" James Van Der Beek a los 48 años

James Van Der Beek, el carismático actor que interpretó al sensible e inseguro Dawson Leery en "Dawson's Creek", murió este miércoles a los 48 años.

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia", informó la esposa del actor estadounidense, Kimberly Van Der Beek, en su cuenta de Instagram.

"Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo", fue el comunicado que la familia compartió para anunciar el deceso.

Van Der Beek empezó su carrera a principios de los noventa, pero se hizo famoso globalmente gracias a su papel de Dawson Leery en la serie juvenil, que supuso todo un trampolín a la fama para otros entonces jóvenes que hoy son estrellas del firmamento hollywoodiense: Katie Holmes (que interpretaba a Joey Potter), Michelle Williams (como Jen Lindley) y Joshua Jackson (Pacey Witter).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/astor-torres-3-831ee1b3.jpg

El pasado 22 de septiembre, los protagonistas de la serie se reunieron en Nueva York por primera vez en más de 20 años, en un acto que atrajo a miles de fans y que, además, sirvió para recaudar fondos para la organización Fuck Cancer, que da información y apoyo a quienes padecen la enfermedad.

Sin embargo, aunque le esperaron hasta el último momento, finalmente Van Der Beek no estuvo presente. "Queríamos reunirnos con nuestro querido amigo James y recordarle que todos estamos aquí", contaba entonces Michelle Williams, una de las organizadores del evento. "Siempre lo hemos estado y siempre lo estaremos. Y sé que los fans de Dawson crece sienten lo mismo".

Van Der Beek siempre fue muy abierto con respecto a su enfermedad, de la que habló con los medios y en sus redes sociales en más de una ocasión. Cuando la hizo pública, en noviembre de 2024, aseguró que era optimista.

"Es cáncer. Cada año, aproximadamente 2.000 millones de personas en todo el mundo reciben este diagnóstico. Y yo soy una de ellas", explicaba entonces en su cuenta de Instagram. "No hay un manual de instrucciones para anunciar estas cosas, pero había planeado hablar de ello en profundidad con la revista People en algún momento cercano... para generar conciencia y contar mi historia en mis propios términos.

Pero ese plan tuvo que ser modificado esta mañana temprano cuando me informaron que un tabloide iba a publicar la noticia", explicó a sus 1,5 millones de seguidores. Hoy, esa misma cuenta ha dado la noticia de su fallecimiento.

