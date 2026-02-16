"Cumbres borrascosas"' arrasa en taquilla con 82 millones de dólares de recaudación

Fotografía cedida por Warner Brothers en la que se observa a los actores Margot Robbie (d) y Jacob Elord durante una escena de la película 'Cumbres borrascosas'. Adentrarse en la obsesión más profunda que un ser humano puede experimentar guió la interpretación de Elordi en 'Cumbres borrascosas' ('Wuthering Heights'), la más reciente adaptación del clásico del romanticismo bajo la dirección de Emerald Fennell, junto a Robbie. ( EFE )

El drama romántico Wuthering Heights (Cumbres borrascosas), protagonizado por Margot Robbie y Jacob Elordi, se colocó en el primer lugar de la taquilla mundial con una recaudación de 82 millones de dólares. En segundo puesto se situó la película de animación Goat, que alcanzó 47,6 millones de dólares.

Desempeño en taquilla norteamericana

El desempeño del filme fue ligeramente inferior en el mercado norteamericano —Estados Unidos y Canadá—, donde obtuvo 40 millones de dólares tras estrenarse en 3,682 salas, según datos del portal especializado Box Office Mojo.

Wuthering Heights es el tercer largometraje de Emerald Fennell, directora de Promising Young Woman, y está basado en la reconocida novela de Emily Brontë.

De acuerdo con la publicación especializada, Netflix había ofrecido 150 millones de dólares por el proyecto. Sin embargo, los cineastas y productores, incluida Robbie, optaron por aceptar una cifra menor de Warner Bros. a cambio de un estreno más amplio en salas y una campaña de mercadeo a gran escala.

Otras películas en taquilla

Por su parte, Crime 101, protagonizada por Chris Hemsworth, Mark Ruffalo y Barry Keoghan, se convirtió en la sorpresa del fin de semana. La producción debutó en el tercer lugar de la cartelera mundial con ingresos de 29,7 millones de dólares, según la misma fuente.

En tanto, Send Help , dirigida por Sam Raimi , alcanzó su tercer fin de semana en cartelera y se mantuvo en el cuarto puesto de la taquilla en Estados Unidos . La cinta acumula 73,8 millones de dólares a nivel global.

, dirigida por , alcanzó su tercer fin de semana en cartelera y se en el cuarto puesto de la taquilla en . La cinta acumula a nivel global. Cierra el listado Solo Mio, estrenada únicamente en Estados Unidos, con una recaudación total de 18,5 millones de dólares desde su lanzamiento el pasado 6 de febrero. Durante este fin de semana sumó 6,8 millones adicionales.