Fallece Robert Duvall, uno de los grandes íconos del cine, a los 95 años

Robert Duvall, ícono del cine estadounidense, ha fallecido a los 95 años de edad.

Robert Duvall, el aclamado actor estadounidense conocido por sus icónicos papeles en El padrino y Apocalypse Now, murió la noche del domingo a los 95 años en su hogar, informó este lunes su viuda, Luciana Duvall. La leyenda del cine falleció rodeado de su familia, añadió la declaración.

Nacido como Robert Selden Duvall el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, se convirtió en una de las figuras más respetadas de Hollywood, con una carrera que abarcó más de siete décadas y que lo llevó a interpretar personajes inolvidables en películas que forman parte de la historia del cine.

Desde sus inicios en el teatro hasta el estrellato mundial

Duvall inició su trayectoria en el teatro antes de dar el salto al cine en 1962 con un papel en Matar a un ruiseñor. Su carrera despegó con fuerza en la década de 1970 gracias a colaboraciones con el director Francis Ford Coppola, en particular por su papel de Tom Hagen en El padrino (1972) y su secuela de 1974, lo que le valió reconocimiento internacional y su primera nominación al Premio de la Academia.

Su versatilidad como intérprete se evidenció en roles tan diversos como el del teniente coronel Bill Kilgore en Apocalypse Now (1979), donde pronunció una de las frases más recordadas del cine, y en Tender Mercies (1983), por la que obtuvo el Oscar al mejor actor.

Una carrera repleta de reconocimiento

A lo largo de su carrera, Duvall fue nominado en múltiples ocasiones al Premio de la Academia y recibió también galardones como el BAFTA, Globos de Oro y premios Emmy. Además de su trabajo frente a la cámara, incursionó como director y productor, consolidándose como una de las figuras más influyentes de su generación.

Su esposa, Luciana Duvall, rindió homenaje a su legado en redes sociales, recordándolo no solo como un artista excepcional, sino como un hombre entregado a su familia y a su arte. "Para el mundo fue un actor galardonado con un Oscar, director y narrador de historias; para mí fue simplemente todo", escribió.

La industria cinematográfica y admiradores de todo el mundo lamentan la pérdida de uno de sus grandes exponentes, cuyo trabajo dejó una huella imborrable en la historia del cine.

