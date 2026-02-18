Informe forense confirma que la hija de Tommy Lee Jones falleció por efectos tóxicos de la cocaína

Victoria Jones junto a su padre, el actor Tommy Lee Jones, en una foto de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, murió por "efectos tóxicos de la cocaína" y su fallecimiento fue clasificado como "accidente", según un informe de la Oficina del Médico Forense de San Francisco revelado por la revista People.

La joven, de 34 años, fue hallada sin vida el pasado 1 de enero en una habitación del Fairmont Hotel de San Francisco, después de que los servicios de emergencia acudieran a una llamada por una emergencia médica hacia las 2:52 de la madrugada, detalla el informe oficial.

Al llegar, los médicos de urgencias realizaron una evaluación y la persona fue declarada muerta en el lugar.

La familia difundió un comunicado en el que agradeció "las amables palabras, pensamientos y oraciones", al tiempo que solicitó respeto a su privacidad en este momento difícil.

"Por favor, respeten nuestra privacidad durante este momento difícil", fue el texto que compartió la familia horas después de hacerse público el fallecimiento de la mujer.

Un pasado problemático

Victoria Jones era hija de Tommy Lee Jones y de su primera esposa, Kimberlea Cloughley. En el último año había sido arrestada al menos en dos ocasiones, una de ellas por posesión de drogas, según informó People.

Registros judiciales señalan además que en agosto de 2023 su padre solicitó una tutela temporal mientras ella permanecía bajo retención psiquiátrica involuntaria en un hospital, con la intención de trasladarla a un centro de rehabilitación.

Ella estaba "bajo retención psiquiátrica involuntaria de 14 días en un hospital y su padre quería que la transfirieran a un centro de rehabilitación", había informado Los Angeles Times.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/derecha-victoria-jones-men-black60-4ccd9ae1.jpg Victoria Jones debutó en el cine siendo una niña en la película Men In Black II. (FUENTE EXTERNA)

La fallecida siguió brevemente la carrera de su padre y participó en pequeños papeles en varias producciones cinematográficas, entre ellas Men in Black II, un episodio de One Tree Hill en 2003 y las películas Los tres entierros de Melquíades Estrada (2005) y Deuda de honor (2014), ambas dirigidas por Tommy Lee Jones.

Después de ese último proyecto, decidió apartarse de la vida pública.