Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de "Pulp Fiction", tras meses de incertidumbre

El actor Peter Greene, recordado por su papel de Zed en "Pulp Fiction", falleció a los 60 años en su residencia de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Dos meses después de que el actor Peter Greene fuera hallado sin vida en su residencia, la Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York ha revelado las causas de su fallecimiento.

Greene, reconocido mundialmente por su papel del antagonista Zed en el clásico de Quentin Tarantino, "Pulp Fiction", tenía 60 años al momento de su muerte.

Un trágico accidente en su hogar

Según el informe oficial emitido este miércoles, la causa del deceso de Greene fue una herida de bala en la axila izquierda con lesión en la arteria braquial. Las autoridades han calificado formalmente la manera de la muerte como un "accidente".

El cuerpo del actor fue descubierto el viernes 12 de diciembre en su apartamento de la ciudad de Nueva York. El hallazgo se produjo después de que se solicitara un control de bienestar en su domicilio, debido a que se escuchó música sonando en el interior de su vivienda durante más de 24 horas seguidas.

El legado del "villano favorito" de Hollywood

Greene se consolidó en la década de los 90 como uno de los mejores actores de carácter, especializándose en roles de antagonista. Además de su icónico papel en "Pulp Fiction", destacó como Dorian Tyrell en The Mask (1994) y tuvo participaciones memorables en cintas como The Usual Suspects (1995) y Training Day (2001).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/f1280x720-142301459055050-aea8e8fe.jpg El actor Peter Greene en Pulp Fiction. (FUENTE EXTERNA)

Su representante, Gregg Edwards, quien confirmó el deceso en diciembre, recordó al actor no solo por su talento para interpretar criminales, sino por su calidad humana.

"Nadie interpretaba a un tipo malo mejor que Peter, pero también tenía un lado amable que la mayoría de la gente nunca vio, y un corazón de oro", expresó Edwards en declaraciones recientes.

Al momento de su partida, Greene se encontraba trabajando en un documental sobre la retirada de la USAID, un proyecto que le apasionaba y en el que colaboraba junto a figuras como Jason Alexander y Kathleen Turner.