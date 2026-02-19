Woody y Buzz Lightyear se reúnen para salvar a los niños de la tecnología en "Toy Story 5"

Woody y Buzz Lightyear regresa: Pixar dio detalles de la franquicia del famoso vaquero Woody tras su decisión de dejar la pandilla de juguetes. ( EFE )

Un Woody calvo y el aguerrido Buzz Lightyear se reencontrarán para enfrentar a Lilypad, una tableta inteligente que amenaza con dominar la vida de los niños, según muestra el nuevo tráiler de 'Toy Story 5' revelado este jueves.

El adelanto de Pixar muestra el regreso del famoso vaquero Woody tras su decisión de dejar la pandilla de juguetes y comenzar a ayudar a los juguetes perdidos al final de 'Toy Story 4' de 2019.

El primer adelanto también muestra a personajes legendarios de la franquicia como Jessie, Forky, Slinky Dog, Hamm o Rex, quienes ayudarán a defender a los niños de esta invasión tecnológica.

La película llegará a los cines el 19 de junio, siete años después de su última entrega, y contará con Tom Hanks como la voz de Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear, Joan Cusack como Jessie, Conan O'Brien como Smarty Pants, Tony Hale como Forky, y Greta Lee como la amenazante Lilypad.

Nuevo elenco

También se suman nuevos talentos, como Craig Robinson como Atlas, un alegre hipopótamo de juguete con GPS; Shelby Rabara como Snappy, un juguete con cámara; y Matty Matheson como Dr. Nutcase, un juguete temeroso de la tecnología.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/390339f7aab6dd8732e255acbb9ae860ad00fcc0w-29772333.jpg Fragmento de la película Toy Story 5. (EFE)

"Toy Story 5" está dirigida por Andrew Stanton ('Finding Nemo'), codirigida por Kenna Harris ('Ciao Alberto') y cuenta con la producción de Lindsey Collins ('Turning Red'), mientras que la banda sonora original volverá a correr a cargo de Randy Newman.

En total, la franquicia, cuya primera entrega estrenó en 1995, ha recaudado 3,3 mil millones de dólares en la taquilla mundial.