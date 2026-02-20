La reinvención de la polémica de "Cumbres borrascosas"

Jacob Elordi y Margot Robbie son los protagonistas de la nueva versión cinematográfica de "Cumbres Borrascosas". ( WARNER BROS. )

Los primeros lectores de la novela, reconocida con el tiempo como obra cumbre de la literatura, se escandalizaron ante la obsesión tormentosa, la ferocidad sin contención y el masoquismo emocional que gobiernan la relación de sus protagonistas, Catherine y Heathcliff.

Sin embargo, las críticas hacia la película no van dirigidas a su radicalidad, sino a que su directora ha dejado claro que busca reescribir el texto original y adaptarlo a una mirada contemporánea.

La oscuridad humana de Brontë frente al deseo erótico de Fennell

´Cumbres borrascosas´ no es un relato de amor. Es uno de venganza.

La de Heathcliff, un huérfano adoptado por la familia Earnshaw, quien lidera una campaña cruel contra sus familiares, brotada del abuso infantil sufrido a manos de Hindley Earnshaw y agravada por la decisión de Catherine, su amada y hermana adoptiva, de casarse con Edgar Linton.

A través de la obsesión, el rencor y la manipulación, la novela muestra cómo el desprecio de clase y el maltrato infantil crean monstruos, y cómo el odio consume a dos generaciones en los páramos hostiles y sin vida de Yorkshire.

"[Es] una novela que hace visible cómo la sociedad convierte la vida doméstica en un espacio de violencia legitimada", donde la furia es algo "estructural y cotidiano, no un accidente excepcional", explica a EFE María Valero Redondo, autora de ´Determining Wuthering Heights: Ideology, Intertexts, Tradition´.

Para Brontë, el amor entre Catherine y Heathcliff es "una pasión destructiva, una energía que desestabiliza [porque su] relación no funciona como ´amor ideal´, sino como una forma de vínculo extremo en el que identidad, posesión y destrucción se mezclan", en palabras de Valero Redondo.

Sin embargo, los primeros avances de la cinta de Fennell muestran a dos amantes seducidos y controlados por el deseo. Su obsesión se explora, únicamente, a través del erotismo y la exploración carnal, dejando a un lado la intensidad emocional.

"Fennell parece optar por una fidelidad de intensidad más que de literalidad. La película potencia el deseo y la violencia como experiencia sensorial.

Su desafío es no convertir esa provocación en simplificación, preservando la dimensión de clase, propiedad y consecuencias", dictamina la también profesora del Departamento de Filologías Inglesas y Alemana de la Universidad de Córdoba.

Aún así, considera que la lealtad al texto original sigue siendo una posibilidad: "Integrar una dimensión erótica puede ser una oportunidad si sirve para traducir al cine esa energía obsesiva, posesiva y a ratos violenta, sin convertirla en el típico romance".

Heathcliff y Catherine, el centro de la polémica

Fennell, con su elección de Jacob Elordi y Margot Robbie para dar vida en pantalla a los amantes torturados, dejó claro que su película era una reinterpretación de la obra original, puesto que ambos intérpretes contradicen directamente la historia original.

Heathcliff es la masculinidad ruda y salvaje. No es un héroe, es cruel y manipulador.

Un hombre "producto de una violencia estructural (clase, abandono, racialización), que lo convierte en ´otro´ dentro de la comunidad", lo caracteriza Valero Redondo. Brontë planteó a su protagonista con "un léxico que lo racializa de forma ambigua (´oscuro´, ´extranjero´, ´otro´)"; lo que subraya su condición de otredad.

Y Elordi, un actor blanco, joven y atractivo es la antítesis al Heathcliff creado por la escritora. Para algunos admiradores de la obra original, su elección significa blanquear al personaje y restarle parte de la carga social que lo define.

Valero Redondo opina que "leer hoy a Heathcliff implica preguntarnos qué hace cada versión con esa alteridad —si la borra, la desplaza o la reinterpreta — y qué dice eso sobre etnia, pertenencia y poder en nuestro presente".

Catherine es la feminidad encorsetada en las restricciones sociales. No es una víctima, es contradictoria, manipuladora y egoísta. Una adolescente obsesionada consigo misma que ve en Heathcliff una extensión de su persona.

Su creadora la imaginó bella, envilecida y furiosa por las convenciones femeninas, que le impiden conciliar su amor por Heathcliff y acaban por conducirle a la locura y a la muerte prematura a los 18 años.

Y que Robbie, de 35, encarne a una mujer pálida, raquítica y vinculada a la juventud intensa, contradice su esencia de origen.

Recepción, polémica y defensa

Con 14 años, Fennell se obsesionó con la idea de una nueva versión de ´Cumbres borrascosas´: "Quería crear algo que me hiciera sentir como cuando lo leí por primera vez. Algo así como primario, sexual", defendía en el Festival Brontë de Escritura Femenina.

Sin embargo, cuando Warner Bros lanzó el tráiler mundial, la polémica y la polarización en redes comenzó a surgir: algunos aplaudieron la osadía mientras que otros señalaron la poca fidelidad con la novela, la erotización excesiva y el reparto.

"¿La gente que hizo esta película se leyó el libro?" o "Emily Brontë se va a revolver en su tumba porque hayan convertido su obra en un ´Cincuenta sombras de Cathy y Heathcliff´"; son dos de las críticas que circularon en redes sociales.

Ante la polémica, Fennell se ha mantenido impasible. Ha defendido sus decisiones creativas señalando que "hay una enorme cantidad de sadomasoquismo en este libro. Hay una razón por la que la gente quedó tan impactada cuando se publicó".

Valero Redondo, sin negar el masoquismo intrínseco de la obra, apunta un detalle importante:

"Hay un punto clave para ser fieles al texto: en la novela, Catherine y Heathcliff nunca consuman su amor. Su relación funciona más como una identificación absoluta y como una herida permanente que como una historia de deseo satisfecho. Por eso, si una adaptación convierte esa tensión en consumación explícita, corre el riesgo de cambiar el sentido".

Sobre su reparto, la también guionista afirmó que Elordi encarna la intensidad y la presencia física que el personaje requiere: "Era exactamente igual a la ilustración de Heathcliff del primer libro que leí".

Y sobre Robbie, estableció que buscaba a alguien con un aura única: "No se parece a nadie que haya conocido jamás. Como Catherine, tiene ese poder casi divino que hace que la gente pierda la cabeza".

Conclusión

El filme se estrena el 13 de febrero y habrá que esperar para saber si el ´Cumbres Borrascosas´ de Fennell conserva el espíritu original de la novela de Brontë.

Para Valero Redondo lo imprescindible "es no domesticarla: conservar su ambigüedad moral, su violencia sin romantizarla, la lógica de herencia y repetición —incluida la segunda generación— y esa economía doméstica donde el amor y la propiedad se confunden".

Las expectativas son altas, pero enfrentarse a ´Cumbres borrascosas´ no es sencillo.

En palabras de la novelista y ensayista Siri Husvedt, la narración "se construye como una polifonía desconcertante formada por voces enfrentadas. [Es] una tormenta que hace dudar a todo aquel que lea con atención [y] elegir una posición o un significado fijo es verse inmerso en la vorágine", escribe en ´Madres, padres y demás´.