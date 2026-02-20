Brad Pitt inicia rodaje de "The Riders" en la isla de Hidra, Grecia

Brad Pitt rueda en Hidra su nueva película "The Riders", adaptación de la novela de Tim Winton. ( EFE )

El actor y productor estadounidense Brad Pitt se encuentra esta semana en la isla griega de Hidra , situada al sur de la capital helena, para el rodaje de su próxima película, The Riders , según informó la emisora privada Skai . Pitt, de 62 años, llegó a Hidra a bordo de un catamarán de línea comercial acompañado por su pareja, Inés de Ramón , y varios miembros de su equipo de seguridad.

En imágenes difundidas por el canal se observa al intérprete caminando por el puerto de la pintoresca isla del mar Egeo para dirigirse a su alojamiento.

Rodaje en el puerto

Los escenarios en el puerto ya han sido instalados y el rodaje comenzará este sábado, con una duración prevista de varios días, según la prensa local. La producción ha alquilado dos locales en la zona portuaria.

Uno está siendo transformado en una cafetería tradicional y el otro en una oficina de venta de billetes para ferris de alta velocidad.

Además, se ha colocado un gran tanque de agua inflable conectado a tuberías y a un generador eléctrico, que servirá para crear lluvia artificial en determinadas escenas.

La película está dirigida por el realizador suizo-austríaco Edward Berger y cuenta con Pitt no solo como protagonista, sino también como productor.

Basada en una novela finalista del Booker

The Riders está basada en la novela homónima publicada en 1994 por el escritor australiano Tim Winton, obra que fue finalista del prestigioso Premio Booker en 1995.

La historia sigue a Fred Scully, personaje interpretado por Pitt, un hombre que adquiere una casa de campo en Irlanda y se dedica a renovarla mientras su esposa, Jennifer, encarnada por Julianne Nicholson, y su hija, Billie, interpretada por Coco Greenstone, permanecen en Australia.

Al reparto también se han sumado los actores Michael Smiley, Danny Huston, Camille Cottin y Ulrich Thomsen.

Con este proyecto, Brad Pitt regresa a un drama literario de corte íntimo, respaldado por un equipo internacional y una localización que aporta un atractivo visual singular al relato