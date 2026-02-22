Comienza la ceremonia de entrega de la 79 edición de los premios Bafta en Londres

La ceremonia de entrega de la 79 edición de los premios Bafta, los más importantes del cine británico, ha dado comienzo este domingo en Londres.

Con 'Una batalla tras otra' ('One battle after another') como principal favorita, con 14 nominaciones, y la española 'Sirat', de Óliver Laxe, en la contienda por una de las máscaras doradas.

Detalles

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/fe6969fb61ad31b6d85c2a3237908d9f82e7387aw-8619383f.jpg Vogue Williams y Spencer Matthews. (EFE)

La gala inició en el Royal Festival Hall londinense, a orillas del río Támesis, pasadas las 5:00 de la tarde, hora británica de la mano del presentador escocés Alan Cumming, que se estrena como maestro de ceremonias en estos Bafta.

Arrancó con un 'sketch' de una videollamada con personajes como el oso Paddington o Brian Cox, y varias bromas en relación a las películas nominadas.

Además de 'Una batalla tras otra', parten con altas opciones de triunfo 'Los Pecadores', con 13 nominaciones, o 'Hamnet' y 'Marty Supreme', con 11, en una gala que también destacará por su presencia iberoamericana.

También es liderada, además de por Laxe y 'Sirat', por:

La cinta brasileña ' El agente secreto ', que opta a dos máscaras doradas.

', que opta a dos máscaras doradas. El puertorriqueño Benicio del Toro, nominado en la categoría de mejor actor de reparto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/7c882bdbe1b55eaa6a0bfb0ea995a616e172eef2w-2b1ea701.jpg Emma Stone (EFE)