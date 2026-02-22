'"Una batalla tras otra"' se proclama como mejor película en los premios Bafta

La productora estadounidense Sara Murphy, junto a Teyana Taylor, el director Paul Thomas Anderson y Chase Infiniti con el premio a mejor película musical o comedia de 'One Battle After Another' en los Globos de Oro. ( EFE )

La cinta 'One battle after another' (Una batalla tras otra), del director estadounidense Paul Thomas Anderson, se proclamó este domingo como la mejor película de la 79 edición de los premios BAFTA del cine británico, donde partía como favorita con 14 nominaciones.

El thriller de acción protagonizado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn o el puertorriqueño Benicio del Toro logró vencer en la categoría reina de los galardones, frente a títulos como 'Hamnet', 'Marty Supreme', 'Sentimental value' y 'Sinners'.

Mejor actor de reparto

El actor estadounidense Sean Penn ganó el premio BAFTA, el más importante del cine británico, en la categoría de mejor actor de reparto por su papel en la película 'One battle after another', de Paul Thomas Anderson, y dejó sin opciones a su compañero de pantalla, el puertorriqueño Benicio del Toro.

Se impuso a Del Toro, compañero de reparto en el filme, así como a otros grandes nombres como Jacob Elordi ('Frankenstein'), Paul Mescal ('Hamnet'), Peter Mullan ('I Sware ') o el que partía inicialmente como favorito tras ganar el Globo de Oro, el sueco Stellan Skarsgard, por 'Sentimental value'.

El actor estadounidense, de 65 años, no asistió a la gala, por lo que no pudo subir al escenario del Royal Festival Hall de Londres ni pronunciar un discurso de ganador para celebrar su primer BAFTA, tras haberse ido de vacío hasta en tres ocasiones en esta cita cinematográfica.

Mejor actriz

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/73b1e0b3a03f329da23b5cc006d3eee7d62f7cfew-14d0ad24.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/73b1e0b3a03f329da23b5cc006d3eee7d62f7cfew-14d0ad24.jpg Jessie Buckley (EFE)

La actriz irlandesa Jessie Buckley logró un premio en la categoría de mejor actriz por su interpretación en el drama shakesperiano 'Hamnet'.

Buckley ya partía como favorita en estos BAFTA para alzarse con la máscara dorada, tras obtener el Globo de Oro a mejor actriz dramática por su desgarradora interpretación de Agnes Shakespeare, la esposa del Bardo de Avon.

Se impuso a Rose Byrne ('If I had legs I'd kick you´ ), Kate Hudson ('Song Sung Blue'), Chase Infiniti ('One battle after another'), Renate Reinsve ('Sentimental value') o Emma Stone ('Bugonia').

Mejor actor

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/69921497f04bc113f1853d7b5d998c2c01d938e4w-04160945.jpg Robert Aramayo (EFE)

El actor británico Robert Aramayo dio la sorpresa al alzarse con el premio BAFTA en la categoría de mejor actor por su papel en 'I Swear', imponiéndose a los competidores que inicialmente figuraban con más opciones.

A sus 33 años, Aramayo, de ascendecia vasca (norte de España) quedó por delante de otros grandes nombres como Timothée Chalamet ('Marty Supreme'), Leonardo DiCaprio ('One battle after another), Ethan Hawke ('Blue Moon'), Jesse Plemons ('Bugonia') y Michael B. Jordan ('Sinners').

Se consagró este domingo como uno de los grandes vencedores de la noche, al llevarse también el BAFTA de estrella revelación. EFE