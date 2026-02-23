Lily Collins interpretará a Audrey Hepburn en nuevo proyecto cinematográfico

Lily Collins será Audrey Hepburn en la película de cómo se hizo "Breakfast at Tiffany's" ( EFE )

La actriz estadounidense Lily Collins interpretará a la leyenda de Hollywood Audrey Hepburn en un nuevo proyecto cinematográfico que narrará cómo se hizo Breakfast at Tiffany's (Desayuno con diamantes).

"Tras casi 10 años de desarrollo y toda una vida de admiración y adoración por Audrey, finalmente puedo compartir esto. Honrada y entusiasmada, no alcanzo a expresar lo que siento", indicó Collins este lunes en su cuenta de Instagram junto a una foto de la legendaria Hepburn vestida con el atuendo del clásico de 1961, una de las películas más icónicas del Hollywood dorado.

La actriz, conocida por protagonizar la comedia de drama de Netflix Emily in Paris, formará parte de este proyecto, basado en el libro de Sam Wasson Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman, según informó The Hollywood Reporter.

El guión correrá a cargo de Alena Smith, creadora de la serie de Apple 'Dickinson'.

Adaptada de la novela corta del exitoso escritor Truman Capote, la película dirigida por Blake Edwards sigue a la socialité Holly Golightly (Hepburn) mientras conoce a un escritor en apuros que se muda a su edificio de apartamentos.

Detalles sobre el proyecto cinematográfico

La película, que todavía no tiene fecha de estreno ni se han aportado más detalles al respecto, narrará la caótica preproducción de esta comedia romántica, incluyendo teorías como que Capote quería que Marilyn Monroe protagonizara la cinta.

Tanto Capote como la legendaria diseñadora de vestuario Edith Head y Edwards aparecerán en el filme, todavía sin título, de acuerdo con la revista especializada.