Nick Reiner se declara no culpable del asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner

Nick Reiner se declaró este lunes no culpable del presunto asesinato de sus padres. ( AP )

Nick Reiner se declaró este lunes no culpable del presunto asesinato de sus padres, el director Rob y Michele Reiner, en un tribunal de Los Ángeles.

En la audiencia, celebrada en la Corte Superior de Los Ángeles, el joven de 32 años ingresó una declaración formal de no culpabilidad ante los cargos de dos delitos de homicidio en primer grado relacionados con el apuñalamiento fatal de su padre y su madre en su casa de Brentwood.

Durante la comparecencia, Nick Reiner fue representado por la defensora pública Kimberly Greene, quien asumió el caso tras la repentina salida de su anterior abogado, Alan Jackson, a principios de enero.

Jackson abandonó la defensa citando "circunstancias más allá de su control", aunque fuera de la corte aseguró que, según la ley de California, Nick no era culpable del asesinato.

Permanece aislado

Nick ha permanecido recluido en régimen de aislamiento sin derecho a fianza en el Centro Correccional Twin Towers.

El guionista fue arrestado y acusado de dos cargos de asesinato en primer grado con la circunstancia especial de asesinatos múltiples después de que Rob y Michele fueran encontrados apuñalados hasta la muerte en su casa de Brentwood el 14 de diciembre. Él tenía 78 años y ella 70.

El caso incluye "circunstancias especiales", lo que lo hace elegible para la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

