El actor Russell Brand se declara no culpable de dos nuevos delitos de carácter sexual

El comediante y actor británico Russell Brand llega al Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres (Reino Unido), el 2 de mayo de 2025, para su audiencia por cargos de violación y agresión sexual. (EFE/EPA/ANDY RAIN)

El actor británico Russell Brand, ya procesado por violaciones y agresiones sexuales que niega haber cometido, se declaró el martes no culpable de dos nuevos cargos, durante una breve audiencia ante un tribunal londinense.

El actor y presentador, de 50 años, negó, en la sala de audiencias de la Corte Penal de Southwark, una violación y una agresión sexual, los dos nuevos cargos en su contra.

En ambos casos se trataba de mujeres "de 16 años o más", en incidentes denunciados que habrían ocurrido en 2009 en Londres, indicó el juez, sin ofrecer más precisiones sobre la edad o identidad de las denunciantes, protegidas por la ley.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/el-actor-britanico-russell-brand-efeepaherbert-neubauerarchivo-ac076881.jpg Imagen de archivo del actor británico Russell Brand. (EFE/EPA/Herbert Neubauer/Archivo)

La libertad bajo fianza del actor se extendió a la espera de su juicio, que se llevará a cabo en junio.

En mayo pasado, el exesposo de Katy Perry ya se había declarado no culpable de dos violaciones y varias agresiones sexuales que se le imputan contra cuatro mujeres en la región costera de Bournemouth (sur de Inglaterra) y en Londres, entre 1999 y 2005.

Russell Brand , nacido en 1975 en Essex, al este de Londres , cuenta con millones de seguidores en YouTube, X e Instagram, donde regularmente comparte ideas antisistema y teorías conspirativas.

