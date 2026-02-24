×
Russell Brand
Russell Brand

El actor Russell Brand se declara no culpable de dos nuevos delitos de carácter sexual

En mayo pasado, el exesposo de Katy Perry ya se había declarado no culpable de dos violaciones y varias agresiones sexuales que se le imputan contra cuatro mujeres

    Expandir imagen
    El actor Russell Brand se declara no culpable de dos nuevos delitos de carácter sexual
    El comediante y actor británico Russell Brand llega al Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres (Reino Unido), el 2 de mayo de 2025, para su audiencia por cargos de violación y agresión sexual. (EFE/EPA/ANDY RAIN)

    El actor británico Russell Brand, ya procesado por violaciones y agresiones sexuales que niega haber cometido, se declaró el martes no culpable de dos nuevos cargos, durante una breve audiencia ante un tribunal londinense.

    El actor y presentador, de 50 años, negó, en la sala de audiencias de la Corte Penal de Southwark, una violación y una agresión sexual, los dos nuevos cargos en su contra.

    En ambos casos se trataba de mujeres "de 16 años o más", en incidentes denunciados que habrían ocurrido en 2009 en Londres, indicó el juez, sin ofrecer más precisiones sobre la edad o identidad de las denunciantes, protegidas por la ley.

    Expandir imagen
    Infografía
    Imagen de archivo del actor británico Russell Brand. (EFE/EPA/Herbert Neubauer/Archivo)

    La libertad bajo fianza del actor se extendió a la espera de su juicio, que se llevará a cabo en junio.

    En mayo pasado, el exesposo de Katy Perry ya se había declarado no culpable de dos violaciones y varias agresiones sexuales que se le imputan contra cuatro mujeres en la región costera de Bournemouth (sur de Inglaterra) y en Londres, entre 1999 y 2005.

    RELACIONADAS

    Más

    • Russell Brand, nacido en 1975 en Essex, al este de Londres, cuenta con millones de seguidores en YouTube, X e Instagram, donde regularmente comparte ideas antisistema y teorías conspirativas.
    • El artista comenzó su carrera como comediante de monólogos cuando era adolescente y se dio a conocer por su humor provocador, antes de convertirse en actor de cine y televisión.
