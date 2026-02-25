La Academia del Cine Europeo respalda a Tricia Tuttle tras críticas en Berlinale

La Academia del Cine Europeo dio este miércoles su respaldo a la directora de la Berlinale, Tricia Tuttle. ( EFE )

La Academia del Cine Europeo dio este miércoles su respaldo a la directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, después de que su futuro al frente de festival quedara en entredicho debido al malestar del Gobierno alemán por las críticas a Israel vertidas desde la tribuna del certamen.

"Bajo el liderazgo de Tricia Tuttle, la Berlinale ha reforzado su papel como un festival internacional clave y un mercado para el cine europeo", dijo en un comunicado la Academia, con sede en Berlín.

"Valoramos la visión artística y el compromiso que ha traído al festival. Creemos que su liderazgo proporciona un fundamento sólido para la Berlinale y para el cine europeo para avanzar con confianza hacia el futuro", subrayó el comunicado.

La Academia calificó esta edición de la Berlinale, que concluyó el pasado sábado, de "fuerte e inspiradora" y señaló que ha servido para llevar al público una muestra "notablemente amplia" de cine europeo y para juntar a audiencias y profesionales del cine de todo el mundo.

Evaluación del futuro de la Berlinale

El consejo supervisor del ente que está detrás del festival de cine de Berlín ha sido convocado de urgencia este jueves para tomar decisiones sobre el futuro del certamen, según dijo el portavoz adjunto del Ejecutivo alemán, Steffen Meyer, y según confirmó también la organización de la Berlinale a EFE.

En el orden del día del consejo supervisor de la KBB, presidida por el titular de Cultura, Wolfram Weimer, está, según el diario Bild, la destitución de Tuttle.

En el centro de la polémica están las declaraciones del cineasta palestino-sirio Abdallah Alkhatib, premio a la mejor Ópera Prima con 'Chronicles From the Siege', que en la gala de entrega de premios del sábado acusó al Gobierno alemán de ser "cómplice del genocidio en Gaza por parte de Israel".

El ministro de Medio Ambiente, Carsten Schneider, el único miembro del gabinete del canciller Friedrich Merz que había acudido a la ceremonia, la abandonó como forma de protesta.

Reacciones del Gobierno alemán

Según Bild, el motivo de que esté en entredicho la continuidad de Tuttle es también que una semana antes la jefa del certamen se dejase fotografiar con el equipo de 'Chronicles From the Siege', varios de cuyos integrantes portaban la kufiya palestina y banderas palestinas.

Al Gobierno no solo le molestó que Alkhatib le acusara de ser cómplice en el genocidio en Gaza, sino también una "amenaza implícita" pronunciada en la ceremonia, según indicó el lunes Fichtner.

"Nos acordaremos de todos los que estuvieron a nuestro lado y nos acordaremos de todos los que estuvieron en contra de nosotros, contra nuestro derecho a vivir con dignidad, o que eligieron el silencio", había dicho el cineasta.

"La Berlinale no es un lugar para la incitación al odio, las amenazas y el antisemitismo. Allí no debe darse rienda suelta al odio a Israel, y mucho menos financiado con dinero público", declaró por su parte Weimer al diario Bild.

La polémica con respecto a Palestina ha marcado la 76.ª edición del festival, donde muchos artistas dentro y fuera del evento criticaron al jurado presidido por el cineasta alemán Wim Wenders por evitar posicionarse, después de que este dijera que el cine se debe mantener al margen de la política.