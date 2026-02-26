Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti y Demi Moore se suman como presentadores de los Óscar

Fotografía de archivo del actor español Javier Bardem. ( EFE/EPA/DAVID SWANSON )

Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti y Demi Moore, se sumaron a la lista de presentadores de la 98 edición de los Óscar que se llevará a cabo el 15 de marzo, informó este jueves la Academia de Hollywood.

Kumail Nanjiani y Maya Rudolph son el resto de artistas confirmados para formar parte de la ceremonia producida por Raj Kapoor y Katy Mullan.

Infiniti ha sido una de las protagonistas de la temporada de premios gracias a su actuación en la película "One Battle After Another", aunque no cuenta con una nominación al Óscar en esta edición.

Anteriormente los organizadores de los premios anunciaron que Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña, los ganadores en las categorías de interpretación del año pasado, formarán parte de la ceremonia como presentadores.

De acuerdo con el escrito, los productores continuarán anunciando más figuras que se unirán al espectáculo en las próximas semanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/cocote-el-largometraje-dirigido-por-nelson-carlo-de-los-santos-1-6a95364f.jpg Imagen de archivo de Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti y Demi Moore. (ARCHIVO / FUENTE EXTERNA)

La 98 edición de los Óscar será conducida por el comediante Conan O´Brien por segundo año consecutivo y se transmitirá en directo por ABC y en la plataforma Hulu el tercer domingo de marzo, a partir de las 16:00 hora local (00:00 GMT del día siguiente).

Más

" Sinners " parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas , seguida de " One Battle After Another ", que opta a 13 galardones.

" parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con , seguida de " ", que opta a 13 galardones. Esta edición contará con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la brasileña "O Agente Secreto", nominada en categorías como mejor actor para Wagner Moura, mejor película y mejor película internacional.

Leer más Premios Óscar 2026: lista completa de nominados