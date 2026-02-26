"One Battle After Another´" se impone en los premios César a "Sirat" y "O Age"

Leonardo DiCaprio, galardonado por su actuación en la película One Battle After Another. ( FUENTE EXTERNA )

La película estadounidense One Battle After Another (Una batalla tras otra), dirigida por Paul Thomas Anderson, ganó el premio a mejor película extranjera en la 51 edición de los premios César, los galardones más importantes del cine francés.

La ceremonia se celebró en el teatro Olympia de París, donde la producción protagonizada por Leonardo DiCaprio se impuso a la española Sirat, de Óliver Laxe; la brasileña O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho; la china Black Dog, de Guan Hu, y la noruega Sentimental Value, de Joachim Trier.

El filme continúa consolidando su éxito en la temporada de premios, en la que figura entre los principales contendientes a los Óscar, con 13 nominaciones. La producción también ha sido reconocida en los premios BAFTA, donde obtuvo galardones en categorías principales, incluida mejor película.

Escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson, la cinta está basada en una obra del escritor Thomas Pynchon y presenta una historia que combina drama y tensión política, centrada en un grupo de exmilitantes revolucionarios obligados a reencontrarse ante una amenaza del pasado.

El reparto incluye, además de DiCaprio, a Benicio del Toro y Sean Penn.

El director no asistió

La crítica ha destacado la dirección de Anderson, así como las actuaciones y el enfoque narrativo, que mezcla elementos de thriller con reflexión política y humana.

El director no asistió a la ceremonia en París, pero tras el anuncio del premio, Olivier Snanoudj, representante de Warner en Francia, leyó un mensaje en su nombre y en el de la productora Sara Murphy.

En el texto, ambos expresaron su satisfacción por el reconocimiento y destacaron "el impacto del filme en el público del mundo entero, y en particular el francés".

El galardón César refuerza el posicionamiento internacional de la película, considerada una de las producciones más influyentes del año y una de las favoritas en la actual temporada de premios.