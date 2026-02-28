El cine iberoamericano en busca del Goya

La actriz y directora argentina, Dolores Fonzi, en Ciudad de México. El caso de "Belén", la argentina encarcelada durante 881 días acusada de homicidio tras sufrir un aborto espontáneo en un hospital de la provincia de Tucumán tras el éxito que la película dirigida y protagonizada por Fonzi en los cines alzando la voz a favor de los derechos de las mujeres. ( EFE/ SÁSHENKA GUTIÉRREZ )

En este año de aniversario redondo, la gala del cine español organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas no solo celebra cuatro décadas de cine español, sino también su estrecho diálogo con las cinematografías de América Latina.

Desde que se incorporó esta categoría en 1987, el Goya a la Mejor Película Iberoamericana ha servido como puente cultural entre España y el otro lado del Atlántico, reconociendo obras que exploran realidades sociales, memoria histórica, identidad, conflictos, migraciones o desigualdad con una potencia narrativa y estética cada vez más internacional.

Se trata de todo un escaparate privilegiado para industrias emergentes y consolidadas que encuentran en los Goya una plataforma de proyección europea.

En esta edición, la mirada hacia Iberoamérica adquiere un peso especial en un contexto de creciente colaboración entre productoras, festivales y plataformas de ambos continentes.

Las cinco películas iberoamericanas nominadas al Goya, de 15 que fueron seleccionadas, condensan ese vasto y variado mapa emocional y político que posee todo el continente que comparte un espacio audiovisual común por la lengua, la historia y rico en acentos, miradas y preocupaciones.

Dolores Fonzi y el fenómeno social de 'Belén'

De Argentina llega la que muchos consideran la gran favorita. Dolores Fonzi, figura imprescindible del cine actual (La patota, Blondi), firma con Belén su consolidación como autora total.

En esta cinta, Fonzi no solo dirige, sino que se pone frente a la cámara para interpretar a una abogada en una lucha desigual contra un sistema judicial conservador y corrupto.

El origen de Belén remite a un caso real que sacudió al país: una joven tucumana fue condenada a ocho años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo, pasando 881 días en la cárcel antes de recuperar la libertad.

Fonzi, entonces, alzó un cartel con la frase “Libertad para Belén” en los Premios Platino, un gesto que marcó el inicio de este proyecto.

La historia fue narrada en el libro Somos Belén por la abogada Ana Correa, y Fonzi conoció a la joven y a su defensora, Soledad Deza, años después, cuando decidió llevarla al cine.

Con guion de Laura Paredes y música de Marilina Bertoldi, la película no solo reconstruye el drama judicial, sino que denuncia las desigualdades del sistema y la persistente vulneración de derechos reproductivos en Argentina, hoy amenazados por políticas del gobierno de Javier Milei.

Nacida en Buenos Aires en 1978, Dolores Fonzi inició su carrera en televisión a fines de los noventa con La nena y Verano del ’98, y rápidamente dio el salto al cine con títulos como Plata quemada (2000), El aura (2005) y El campo (2011).

Su consagración internacional llegó con La patota (2015), papel por el que obtuvo la Concha de Plata a la Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y el Premio Platino a la mejor actriz en 2016. Tras consolidar su carrera frente a la cámara, debutó como directora con Blondi (2023).

Mientras compite por el Goya a mejor filme iberoamericano, la película confirma que aquella consigna de 2016 no era solo un gesto simbólico: es una historia que cuestiona la justicia, visibiliza la desigualdad y mantiene viva la discusión sobre derechos, poder y memoria.

Belén, que cuenta con una banda sonora a cargo de la rockera Marilina Bertoldi, ha reabierto el debate social y se ha convertido en un fenómeno que trasciende la pantalla.

'Manas': La denuncia necesaria de Marianna Brennand

Desde Brasil, la directora Marianna Brennand (Brasilia, 1980) debuta con 'Manas' en la ficción tras una dilatada carrera en el documental.

Con 'Manas', la cineasta brasileña lleva al cine la violencia sexual "sistémica" que sufren mujeres y niñas en Brasil y que, en contextos de aislamiento y desprotección institucional, apenas encuentra vías de denuncia.

Una realidad que la película aborda a partir de casos reales en la isla de Marajó. "Espero que todas las mujeres y niñas que han sufrido violencia se sientan vistas, escuchadas, abrazadas y alentadas a romper sus silencios al ver Manas", señala la directora.

Liderada por la joven revelación Jamilli Correa y respaldada por Dira Paes, una de las actrices más premiadas de Brasil, la película ha sido elogiada por su valentía.

La película es todo un grito de guerra contra la violencia sexual sistémica en algunas comunidades. Como declaró Brennand su objetivo es que el espectador "no aparte la mirada" ante una realidad que demasiado menudo permanece invisible.

La madurez del poeta de Simón Mesa

Colombia apuesta por la experiencia con el regreso de su cine más sólido.

'Un poeta', dirigida por Simón Mesa Soto sigue la vida de Óscar Restrepo, un poeta envejecido que navega entre la memoria histórica y las tensiones del presente, explorando su obra, sus fracasos y sobre todo la fragilidad del tiempo en una sociedad en agitación.

Fiel a un cine comprometido y humanista, Mesa Soto utiliza su conocida técnica narrativa depurada para mostrar cómo el pasado sigue punzando en el presente, un recordatorio del valor de la memoria y el papel de la literatura.

El realismo mágico de 'La misteriosa mirada del flamenco', opera prima de Diego Céspedes

Chile vuelve a estar presente este año con la ópera prima de Diego Céspedes, un director que ya despertó el interés internacional tras su paso por Festival de Cannes.

En La misteriosa mirada del flamenco, Céspedes nos traslada a una comunidad minera de principios de los años ochenta para retratar el miedo y los prejuicios en un entorno asfixiante.

Una niña de once años crece en el seno de una familia queer marginada en un polvoriento y hostil pueblo minero. Cuando una misteriosa enfermedad —el VIH— comienza a propagarse, los habitantes del lugar los señalan como responsables.

Corre el rumor de que el contagio puede producirse con una sola mirada cuando un hombre se enamora de otro.

En este western moderno, Lidia emprende una búsqueda de justicia —más que de venganza— enfrentándose a la violencia, el miedo y el odio, en un mundo donde la familia es su único refugio y el amor podría convertirse en el verdadero peligro.

Con una propuesta visual hipnótica, la cinta cuenta con las actuaciones de Tamara Cortés, Luis Dubó y la veterana Claudia Cabezas. Se trata de una coproducción internacional con participación española que destaca por combinar el drama social con una atmósfera casi onírica, en la frontera entre el realismo mágico y la alegoría política.

El refugio íntimo en 'La piel del agua' de Patricia Velásquez

Costa Rica ha consolidado su presencia en los Goya gracias a la directora Patricia Velásquez y su obra 'La piel del agua'.

En un tono mucho más íntimo y generacional, la película narra el duelo de Camila (interpretada por la debutante Ariana Chaves Gavilán), una adolescente obligada a reconstruir el vínculo con su padrastro, el marido de su madre, tras un accidente de ésta.

Junto a actores como César Maurel y Juan Luis Araya, Velásquez construye un relato delicado sobre la reconciliación y la búsqueda de refugio en medio de la tormenta emocional de la juventud.

