Llegan las estrellas a la alfombra roja de los Goya

El actor Luis Tosar (d), y la cantante y actriz Rigoberta Bandini posan a su llegada a la ceremonia de entrega de la 40º edición de los Premios Goya en el Auditorio Forum CCIB de Barcelona. ( EFE/ QUIQUE GARCÍA )

La actriz y modelo venezolana Rosanna Zanetti fue una de las primeras en llegar este sábado a la alfombra roja de la 40 edición de los Premios Goya del cine español, que se celebran en Barcelona.

Zanetti, esposa de David Bisbal, lució la mejor de sus sonrisas con un diseño de Toni Ward en blanco con cristales en la falda.

La acriz y modelo Rosanna Zanetti posa a su llegada a la ceremonia de entrega de la 40º edición de los Premios Goya, este sábado en el Auditorio Forum CCIB de Barcelona. La presentadora y actriz Paula Vázquez posa a su llegada a la ceremonia de entrega de la 40 edición de los Premios Goya. El humorista y actor Arturo Valls posa a su llegada a la ceremonia de entrega de la 40 edición de los Premios Goya. La realizadora y actriz Vanesa Romero posa a su llegada a la ceremonia de entrega de la 40º edición de los Premios Goya. El actor Jan Monter posa a su llegada a la ceremonia de entrega de la 40 edición de los Premios Goya. La cantante Blanca Paloma posa a su llegada a la ceremonia de entrega de la 40º edición de los Premios Goya. La modelo Laura Ponte posa a su llegada a la ceremonia de entrega de la 40 edición de los Premios Goya.

Desfile antes de la gala

El desfile por la alfombra roja comenzó casi cuatro horas antes de la hora marcada para el inicio de la gala, las 22:00 hora local (21:00 GMT).

También de los más madrugadores, los presentadores de la gala, el actor Luis Tosar -acompañado por su mujer, la actriz chilena María Luisa Mayol- y la cantante Rigoberta Bandini.

A la ceremonia, que se celebra por segunda vez en la historia de los premios en Barcelona, llegan como grandes favoritas las películas 'Los domingos', con 13 nominaciones, y 'Sirat', con 11.

Además de los premios generales, esta noche se entregará el Goya Internacional a Susan Sarandon.

