Andy Jurgensen y cómo "One Battle After Another" se hizo más actual en la sala de edición

Andy Jurgensen está nominado al Óscar a mejor edición por hilar la última obra de Paul Thomas Anderson, 'One Battle After Another', una película gestada durante más de 15 años que terminó volviéndose cada vez más actual mientras tomaba forma en la sala de montaje.

"Sabía que el proyecto sería grande, pero no anticipé del todo lo vigente que se iba a hacer", cuenta a EFE el editor.

La nominación de Jurgensen, la primera de su carrera, es una de las trece que el proyecto protagonizado por Leonardo DiCaprio y Chase Infiniti logró, posicionándose como la segunda más nominada de estos premios, tan solo por debajo que 'Sinners' que batió el récord como la película más nominada de la historia con 16.

El filme sigue la historia de Bob (DiCaprio), un exrevolucionario retirado que se ve obligado a rescatar a su hija Willa (Infiniti), y retrata problemáticas como la violencia, el extremismo tanto de izquierda como de derecha, el racismo y los conflictos migratorios.

Inspirado en la novela 'Vineland', Anderson llevaba décadas deseando hacer esta película, fruto de su interés de larga data por la política y la violencia en Estados Unidos.

La producción comenzó antes de la reelección del actual presidente estadounidense, Donald Trump, cuya agenda se ha centrado en políticas migratorias restrictivas y en un enfoque punitivo de la seguridad interior.

"Filmamos antes de que Trump fuera reelegido y antes de que el tema de la inmigración se volviera tan candente, fue interesante editar la película, porque lo hicimos mientras todo eso sucedía", relata.

"A medida que pasaban los meses nos íbamos dando cuenta de todo lo relacionado con inmigración, los disturbios y la historia del sensei, y pensábamos: esto realmente refleja el momento", añade.

En la película, Benicio del Toro, nominado a mejor actor de reparto, interpreta al sensei, un hombre que protege a la comunidad latina en EE.UU., agredida por fuerzas militares que buscan controlar o intimidar a la población.

"Teníamos que asegurarnos de poner el cuidado adecuado en la película para que fuera relevante y actual, pero también era importante para nosotros tener un tipo de final esperanzador, porque si no, sería demasiado deprimente. Necesitaba tener algo sobre la siguiente generación y la idea de que, con suerte, el cambio está llegando", considera.

Código compartido

Jurgensen comenzó a colaborar con Anderson en 'Inherent Vice' (2014), y editó la anterior película del director, también nominada al Óscar, 'Licorice Pizza' (2021), entre videos musicales y pequeños documentales.

"Hemos desarrollado un código propio. Ya más o menos sé lo que le gusta y lo que no le gusta y puedo elevar su visión porque partimos de un buen entendimiento", explica el editor.

El reto de la película, cargada de acción, fue "mantener el ritmo" y no sobreexplicar algunas escenas, de acuerdo con Jurgensen.

A estas alturas, Jurgensen considera que ha visto la película cientos de veces y confiesa que la escena de acción que protagoniza el sensei es una de sus favoritas.

"Es muy divertido ver la aventura, las cámaras se movían por los edificios, los inmigrantes estaban bajando y subiendo, es muy divertida sobre todo la energía de la escena", continúa.

El cine a la antigua

Jurgensen estuvo en locación durante las grabaciones tomando nota de lo que Anderson tenía en mente para poder ensamblar las escenas.

"Montábamos como una pequeña sala de cine. Teníamos una pantalla y enviábamos el material a FotoKem en Los Ángeles; luego nos devolvían las copias, teníamos un proyector y cada noche mostrábamos el material en bruto, y lo veíamos con el elenco, con el equipo", explica.

Este tipo de procesos suelen ser costosos y, con los cambios tecnológicos, han dejado de ser comunes en el set, pero desde su perspectiva daban un mejor entendimiento del proyecto.

"Anderson quiere que todo el mundo se sienta involucrado", cuenta.

Jurgensen compite contra el montador de 'F1', Stephen Mirrione; los de 'Marty Supreme', Ronald Bronstein y Josh Safdie; el de 'Sentimental Value', Olivier Bugge Coutté, y el de 'Sinners', Michael P. Shawver.

Confiesa que ya tiene un poco pensado de qué tratará su discurso en caso de ganar, pero lo que más le interesa "es estar presente".

La 98ª edición de los Óscar se llevará a cabo el 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.