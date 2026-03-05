×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Cine

Robert Downey Jr. y Anne Hathaway se suman a la 98 edición de los Óscar

La película "Sinners" lidera las nominaciones con 16 candidaturas, seguida de "One Battle After Another2 con 13

    Expandir imagen
    Robert Downey Jr. y Anne Hathaway se suman a la 98 edición de los Óscar
    Paul Mescal, Robert Downey Jr. y Anne Hathaway forman parte del grupo de celebridades anunciadas como presentadores de la próxima ceremonia de los premios Óscar.
    (EFE)

    Robert Downey Jr., Anne Hathaway y Paul Mescal formarán parte del grupo de artistas que presentarán la 98º edición de los Óscar que se celebrará el 15 de marzo, informó este jueves la Academia de Hollywood.

    La 98º edición de los premios más prestigiosos de Hollywood también contarán con la participación de estrellas internacionales como Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas y Gwyneth Paltrow.

    Todos ellos se suman a celebridades anunciadas previamente, como el español Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore o los ganadores en las categorías de interpretación de la pasada edición a la lista de presentadores de la gala.

    RELACIONADAS

    Conducción de la gala

    La 98ª edición de los Óscar será conducida por el comediante Conan O'Brien por segundo año consecutivo y se transmitirá en directo por ABC y en la plataforma Hulu el tercer domingo de marzo a partir de las 16:00 hora local (00:00 GMT del día siguiente).

    Nominaciones destacadas

    • El drama Sinners parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida de One Battle After Another, que opta a 13 galardones.
    • Esta edición contará con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la española Sirat, de Oliver Laxe; o la brasileña 'O agente secreto, nominada en categorías como mejor actor para Wagner Moura, mejor película y mejor proyecto internacional.
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 