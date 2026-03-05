Robert Downey Jr. y Anne Hathaway se suman a la 98 edición de los Óscar

Paul Mescal, Robert Downey Jr. y Anne Hathaway forman parte del grupo de celebridades anunciadas como presentadores de la próxima ceremonia de los premios Óscar. ( EFE )

Robert Downey Jr., Anne Hathaway y Paul Mescal formarán parte del grupo de artistas que presentarán la 98º edición de los Óscar que se celebrará el 15 de marzo, informó este jueves la Academia de Hollywood.

La 98º edición de los premios más prestigiosos de Hollywood también contarán con la participación de estrellas internacionales como Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas y Gwyneth Paltrow.

Todos ellos se suman a celebridades anunciadas previamente, como el español Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore o los ganadores en las categorías de interpretación de la pasada edición a la lista de presentadores de la gala.

Conducción de la gala

La 98ª edición de los Óscar será conducida por el comediante Conan O'Brien por segundo año consecutivo y se transmitirá en directo por ABC y en la plataforma Hulu el tercer domingo de marzo a partir de las 16:00 hora local (00:00 GMT del día siguiente).

Nominaciones destacadas

El drama Sinners parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas , seguida de One Battle After Another , que opta a 13 galardones .

parte como la película más en la historia de estos premios, con , seguida de , que opta a . Esta edición contará con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la española Sirat, de Oliver Laxe; o la brasileña 'O agente secreto, nominada en categorías como mejor actor para Wagner Moura, mejor película y mejor proyecto internacional.