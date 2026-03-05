×
Ocean's Eleven
El director Lee Isaac Chung abandona la precuela de "Ocean's Eleven", con Margot Robbie

Chung, cuya salida se ha producido "en términos amistosos", había estado desarrollando la película que encabezarán Margot Robbie y Bradley Cooper y de la que aún no se conocen detalles de la trama

    Expandir imagen
    El director Lee Isaac Chung abandona la precuela de Oceans Eleven, con Margot Robbie
    El director Lee Isaac Chung ha abandonado "por diferencias creativas" la precuela de 'Ocean's Eleven'. (FUENTE EXTERNA)

    El director Lee Isaac Chung ('Minari', 2020) ha abandonado "por diferencias creativas" la precuela de 'Ocean's Eleven', que estará protagonizada por Margot Robbie y Bradley Cooper.

    "Lee Isaac es un talento cinematográfico singular cuya visión y colaboración han sido inestimables para Warner Bros. y LuckyChap a lo largo de este camino. Nuestra experiencia con él solo ha intensificado nuestro entusiasmo por colaborar juntos en futuros proyectos", señala un comunicado conjunto de las productoras, recogido por los medios especializados estadounidenses.

    Chung, cuya salida se ha producido "en términos amistosos", había estado desarrollando la película que encabezarán Robbie y Cooper y de la que aún no se conocen detalles de la trama.

    El realizador de origen coreano alcanzó el reconocimiento internacional con 'Minari' (2020), que consiguió dos nominados al Óscar, a mejor dirección y guion.

    Posteriormente dirigió un episodio de la serie 'The Mandalorian' y la secuela de 'Twisters' (2024).

    Filmación

    La saga de Ocean's comenzó en 2001 con 'Ocean's Eleven' de Steven Soderbergh, que era una nueva versión de la película homónima de atracos (titulada en España 'La cuadrilla de los 11') protagonizada por Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr.

    • George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts y Matt Damon encabezaron el proyecto de Soderbergh, que tuvo un gran éxito y generó varias secuelas.

    En 2004 llegó 'Ocean's Twelve' y en 2007 'Ocean's Thirteen', con el mismo equipo. Mientras que 'Ocean's Eight' (2018) fue una versión femenina de la historia, con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway o Helena Bonham Carter. 

