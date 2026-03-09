Convertir nominaciones en premios, el reto de "Sinners" en los Óscar

El actor Michael B. Jordan posando a su llegada al almuerzo de los nominados en la 98ª edición de los Premios Óscar en Beverly Hills ( EFE )

Sinners, con récord de nominaciones incluido, y One Battle After Another tienen el complejo reto de hacer historia en la 98ª edición de los Premios Óscar y materializar en estatuillas todas sus opciones, un desafío que solo un filme con más de diez candidaturas ha logrado hasta el momento. ¿Podrán hacerlo?

En 2004 The Lord of the Rings: The Return of the King, que estaba nominado en 11 apartados, se llevó todos los premios a los que aspiraba y logró así la máxima efectividad de victorias en las últimas dos décadas, una estadística de éxito que por lo general se ubica entre el 45 % y el 50 % y que no es muy alentadora para las películas dirigidas por Ryan Coogler y Paul Thomas Anderson.

El filme de vampiros protagonizado por Michael B. Jordan y el thriller de acción con toques de comedia de Leonardo DiCaprio cuentan con 16 y 13 nominaciones, respectivamente, y en 11 de ellas compiten directamente, lo cual hace que solo una pueda lograr el éxito total.

En el siglo XXI, además de la película de Peter Jackson inspirada en la obra de J.R.R. Tolkien, solo Slumdog Millionaire, en 2009, y Gravity, en 2014, han ganado al menos el 70 por ciento de la decena de nominaciones que tenían en los Óscar y eran, en su momento, las claras favoritas en sus respectivas veladas, rótulos que no son tan evidentes en los Óscar de 2026.

¿Son los filmes memorables necesariamente efectivos?

Más allá de la fantasía del mundo de los hobbit, las grandes películas han tenido que aprender a dejar escapar algunas victorias en la gala de los premios de la Academia de Hollywood para asegurar los galardones clave o en los que más probabilidades de triunfo tienen.

Quedaron grabadas en la memoria dos exitosas noches: En 1998 el Titanic de James Cameron se llevó 11 de sus 14 nominaciones, lo que supone un 78.5 por ciento de efectividad, y en 2024, Oppenheimer, de Christopher Nolan, se hizo con 7 de 13 (53.8 %).

Otro caso destacado es el de La La Land, que recibió efímeramente por equivocación la estatuilla de mejor película en 2017 y conquistó al final 6 de sus 14 candidaturas (42.8 %) y fue el filme de mayor impacto de aquella edición.

Las tres fueron las triunfadoras de sus ediciones, aunque en 2017 el premio gordo, el de mejor película, fue para Moonlight, lo que evidencia el creciente fenómeno del voto dividido en una Academia cada vez más diversa y global, lo que se refleja en un mayor reparto de galardones entre varias producciones.

Asimismo, un alto volumen de candidaturas también esconde una cara amarga: el riesgo de irse vacío. The Turning Point (1977) y The Color Purple (1986) recuerdan que es posible tener más de diez nominaciones y no ganar nada.

Incluso Emilia Pérez, en la última edición, demostró que 13 menciones pueden reducirse a una efectividad del 15.4 % -ganó solo dos-, aunque en su caso influyó la polémica política que la acompañó.

Un récord que no será en los Óscar de 2026

Frente a los número, han aparecido puristas que prefieren la calidad sobre la cantidad, pero tendrán que seguir esperando para ver que un filme vuelva a hacerse con un logro como el "combo perfecto" de los Óscar, compuesto por las categorías de mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guion.

Esta hazaña solo se ha conseguido en tres ocasiones en casi un siglo de historia de estos galardones. Los filmes que más se han acercado a ella recientemente son Everything Everywhere All at Once, en 2023, y Anora, en 2025, a los que les faltó el premio a mejor actor para completar el quinteto.

En esta edición, la posibilidad de reeditar ese quinteto de oro es matemáticamente imposible, ya que ninguna de las producciones nominadas cuenta con candidaturas en las cinco categorías principales.

La última película que lo logró fue The Silence of the Lambs de Jonathan Demme, en 1992, a la que las actuaciones magistrales de Jodie Foster y Anthony Hopkins le facilitaron la gesta que 16 años atrás había conquistado One Flew Over the Cuckoo's Nest, de Milos Forman, liderada por Jack Nicholson y Louise Fletcher.

Y en 1935 fue It Happened One Night. Han pasado 91 años desde que el cineasta Frank Capra y la pareja de Clark Gable y Claudette Colbert brillaron en una gala en la que ganaron los cinco apartados en los que estaban nominados.

Pero los tiempos han cambiado y el libro de la historia de los Óscar podría cerrarse este año con escasas o nulas inscripciones.

