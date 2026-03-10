Las memorias de Liza Minnelli revelan su vida y carrera en Hollywood

La actriz y cantante Liza Minnelli, ganadora del Óscar por "Cabaret", cumple 80 años con la publicación de sus memorias en Estados Unidos. ( EFE )

Liza Minnelli, una de las artistas más famosas de Hollywood y Broadway, cumple 80 años este jueves con una carrera marcada por el éxito y una vida llena de dificultades personales, que ahora recoge en sus memorias.

El libro "Kids, Wait Till You Hear This!" (¡Chicos, esperad a oír esto!), que se publica hoy en Estados Unidos, es resultado de una década de encuentros con su amigo Michael Feinstein, colaborador cercano de la actriz. En él recoge con brutal honestidad su excepcional carrera y su turbulenta vida privada.

En el plano privado, la inestable relación con su madre, la estrella Judy Garland, la marcó profundamente.

En el plano público, su carrera acumula premios y papeles estelares: ganó el Óscar por "Cabaret" (1972), el Emmy por "Liza with a Z: A Concert for Television" (1973), dos Globos de Oro por "Cabaret" y "A Time to Live" (1985), el Grammy Leyenda (1990) y cuatro Tony, el último por "Liza's at the Palace" (2009).

Desencuentros con su madre

Minnelli nació en 1946 en Los Ángeles. Es hija de dos mitos del cine: la actriz Judy Garland y el director Vincente Minnelli. Criada entre los decorados de la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), debutó en el cine cuando solo tenía catorce meses, en la película "In the Good Old Summertime" (1949).

A los cinco años sus padres se divorciaron y ella siguió a su madre, con quien relata en sus memorias una relación tormentosa y llena de rivalidad dentro y fuera de los escenarios.

"Hasta mi quinto cumpleaños estuve protegida de la creciente infelicidad de mis padres. Luego, sin advertencia, la verdad salió a la luz", señala en pasajes del libro publicados por medios como The Guardian, en los que se refiere a las adicciones de su madre con el alcohol y los barbitúricos.

"Mamá estaba montada en una montaña rusa emocional —señala—. Aprendí que, si se enfadaba, era la persona más aterradora de mi vida."

Con 13 años era, según sus propias palabras, "la enfermera, médica, farmacóloga y psiquiatra de su madre, todo en uno. Así como los estudios MGM le robaron a mamá su infancia, me robaron a mí la mía".

El nacimiento de una estrella

A los 16 años se marchó de casa y se trasladó a Nueva York para abrirse camino como actriz. Pronto consiguió hacerse un lugar en Broadway y consolidó una carrera que la convertiría en una de las grandes intérpretes del teatro y del espectáculo en directo. "Fui la primera nepo baby", dice con ironía.

Su pasión por la música la llevó a debutar en clubes nocturnos y no tardó en llamar la atención de Capitol Records, con quien grabó sus primeros discos, entre ellos éxitos como "He's Funny That Way", "My Own Best Friend" e "I'll Be Seeing You".

El reconocimiento mundial llegó en 1972 con "Cabaret", dirigida por Bob Fosse, donde dio vida a la inolvidable Sally Bowles —un papel que originalmente estaba destinado a Barbra Streisand— y se llevó el Óscar a la mejor actriz. Más tarde protagonizó "New York, New York" (1977), bajo la dirección de Martin Scorsese, junto a Robert De Niro.

Aquel filme contenía su canción más conocida, "New York, New York", escrita para ella por Fred Ebb y John Kander, tema que Frank Sinatra versionó dos años después con aún mayor éxito comercial.

Minnelli integra el selecto club EGOT, reservado a los artistas que han ganado un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony, aunque algunos puristas cuestionan su membresía porque su Grammy fue honorario.

Adicciones

Pese a su carácter vital y su éxito en los escenarios, la vida privada de Minnelli estuvo marcada por la adicción. La artista habla en el libro abiertamente sobre sus problemas con el alcohol y las drogas durante los años setenta y ochenta, así como de varias estancias en centros de rehabilitación.

"Llevo 11 años sobria. Es la victoria personal más grande de mi vida. Pero un adicto siempre está en recuperación o muriendo. Puedes dejar el hábito, pero siempre está ahí, acechando si te equivocas."

Minnelli habla con franqueza sobre sus peores momentos, desde sus cuatro matrimonios fallidos —con Peter Allen, Jack Haley Jr., Mark Gero y David Gest— hasta décadas de excesos que la llevaron a desplomarse en una ocasión cerca de su casa en Nueva York, mientras los transeúntes pasaban por encima de su cuerpo inerte.

Su unión más larga fue con Gero, con quien estuvo casada 13 años. Durante ese período sufrió numerosos abortos espontáneos y reconoce que no haber podido ser madre ha sido la mayor tragedia de su vida.

"Ha sido una vida de altibajos, cariño. Y quiero que sepas que ha sido una vida muy bien vivida. No me arrepiento de nada. De nada", concluye la artista.