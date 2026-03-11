Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro honorífica en el próximo Festival de Cannes

El festival de Cannes rendirá homenaje a Barbra Streisand, con la Palma de oro honorífica, una artista que ha dejado huella por la fuerza de su arte ( FUENTE EXTERNA )

La artista Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes, en reconocimiento a su trayectoria artística, adelantó el medio estadounidense Variety.

El galardón será entregado durante la 79 edición del Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo en esa ciudad de la Costa Azul francesa.

Streisand, de 83 años, señaló en un comunicado que recibe con "orgullo y profunda humildad" este galardón.

"En estos tiempos difíciles el cine tiene la capacidad de abrirnos el corazón y la mente a historias que reflejan nuestra humanidad compartida y a perspectivas que nos recuerdan tanto nuestra fragilidad como nuestra resiliencia", señala la artista.

"El cine trasciende fronteras y políticas -añade-, y afirma el poder de la imaginación para forjar un mundo más compasivo".

Un premio de trayectoria

Streisand sucederá en la Palma de Oro honorífica a nombres como Agnès Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep o Robert de Niro, que lo recibió el año pasado.

El cineasta neozelandés Peter Jackson, conocido por la trilogía de 'The Lord of the Rings' ('El señor de los anillos'), también recibirá este año la Palma de Oro honorífica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/11/knobloch-451abed6.jpg Iris Knobloch, presidenta del Festival de Cannes. (FUENTE EXTERNA)

Iris Knobloch, presidenta del Festival de Cannes ha señalado en un comunicado remitido por el festival:

"Este año queríamos rendir homenaje a una artista que ha dejado huella por la fuerza de su arte y por su búsqueda intransigente de la libertad. Como mujer, me alegra poder expresar nuestra admiración por esta creadora consumada y ciudadana valiente, cuyo ejemplo resiste el paso del tiempo y continúa inspirando."

"Barbra Streisand, una estrella mundial, es ante todo una artista que impulsa proyectos que reflejan quién es, que le son propios y que comparte con el mundo entero", señala el director del festival Thierry Frémaux en el comunicado remitido al medio estadounidense.

El festival señala que Streisand "es un modelo para todas las mujeres", sobre todo "porque nunca ha permitido que las dificultades la frenen".

Y pone como ejemplo su primera película, 'Yentl', que la artista protagonizó, dirigió y produjo tras comprar los derechos de un relato corto de Isaac Bashevis Singer que descubrió en 1963 y consiguió adaptar a la gran pantalla 20 años después.

"Barbra Streisand es tan poderosa como su clara voz de mezzosoprano, que abarca dos octavas -añade-. Es tan libre e independiente, extravagante y poco convencional en su vida como en su trabajo".

La actriz, cantante y directora ha acumulado a lo largo de su carrera numerosos reconocimientos internacionales gracias a su trabajo en películas emblemáticas como 'Funny Girl' ('Una chica divertida') o 'The Way We Were' ('Tal como éramos').